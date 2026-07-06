1996년 유전자변형 콩·옥수수 상업화 유해 논란 속 지난해 수입량 1089만톤 GMO 원료, 식용유·청바지·세제 등에 성분분석·독성연구로 위해성 입증 못해 “안전관리 제도·정책 지속적 이뤄져야”

전 세계적 식량 부족을 해결할 것으로 기대되는 유전자변형생물체(LMO, GMO)를 둘러싼 갑론을박은 어제오늘의 일이 아니다.

GMO란 유전자변형기술을 이용해 새롭게 조합된 유전물질을 포함하고 있는 동물, 식물, 미생물을 총칭한다. 제초제 내성 콩, 옥수수, 카놀라, 해충 저항성 목화, 형광 물고기 등이 대표적이다. 유전자변형작물 이외에도 환경정화를 목적으로 하는 나무, 인간 질환을 연구하기 위한 모델 동물, 빠르게 성장하는 연어, 고기능 효소 생산을 위한 미생물 등 다양한 분야에 유전자변형기술이 적용되고 있다.

2024년 기준 전 세계 27개국에서 10개 GMO 작물을 재배하고 있으며, 재배 면적은 2억 980만 헥타르르에 달한다. 전년 대비 1.9% 증가한 수치로 역대 최고치를 기록했다. 우리나라에서도 벼, 고추, 상추, 잔디 등 유전자변형 작물에 대한 연구개발이 진행되고 있지만 아직 상업화된 사례는 없다.

▶국내 수입 GMO 1089만톤, 매년 증가=1996년 유전자변형 기술로 만든 콩과 옥수수가 등장한 이후 올해로 상업화 30년을 맞았다. 식량자급률이 낮은 한국에서 농업 생산성이 월등한 유전자변형작물 수입은 불가피하다. 지난해 수입한 유전자변형생물체는 총 1089만톤에 달한다. 옥수수가 991만톤 콩 81만톤, 면화 12만톤이다. 10년 전 215만톤에 비하면 엄청나게 늘어난 수치다.

GMO는 살충제와 제초제 같은 농약의 무분별한 사용으로 인한 피해를 막을 수 있고 생산성을 높일 목적으로 해충 저항성과 제초제 내성 형질을 지니고 있다. 특히 중금속을 흡수하고 오염물질을 정화할 수 있는 환경정화용 미생물·식물, 사막과 같은 극한환경에서도 잘 성장할 수 있는 식물도 개발되고 있다.

우리 주변에서 유통되고 있는 대표적 유전자변형생물체 원료 식품은 식용유다. 하지만 식용유에서는 유전자재조합 DNA나 외래 단백질을 검출할 수 없어 표시 대상에서는 제외된다.

이외에도 색 바랜 청바지, 콘텍트렌즈 용액, 펄프 표백, 세제, 식품 첨가물 등에 유전자변형미생물에서 생산된 고기능 효소와 같은 물질이 많이 활용된다. 그럼에도 불구하고 GMO에 대한 ‘안전성’ 논란은 여전히 뜨거운 감자다. 시민 및 환경단체를 중심으로 GMO의 인체적환경적 유해성을 우려하는 목소리가 여전하다.

예를 들면 개발 역사가 짧아 장기간 섭취 시 인체에 어떤 문제가 발생할지 확신할 수 없다는 우려가 크다는 것. 또 유전자 이동으로 생태계가 교란된다거나 슈퍼 잡초의 발생, 토종 품종의 멸종에 의한 생물다양성 감소 등도 주요 논쟁 대상 중 하나다. 이와 함께 몇몇 종자 기업들이 특허권을 독점함으로써 종자 가격 상승과 토종 종자의 퇴진이 가속화되고 있다는 의견도 많다.

하지만 현재 식품으로 시판이 허용된 GMO는 독성과 알레르기 반응, 유전자적 안정성, 영향학적 변화, 유전자 이식에 따른 예기치 못한 위해성 등을 과학적으로 검증해 안전이 입증된 제품이라는 것이 전문가들의 의견이다.

세계 각국은 이 같은 우려를 불식시키기 위해 ‘바이오안전성의정서’를 채택 이행 중이다. 우리나라도 의정서와 GMO법을 기준으로 잠재적 위해성을 제거하기 위한 다각적 노력을 전개하고 있다.

▶국제법상 안전관리 기준 충족 안전성 확보=국내 GMO 관련 정보를 수집·관리하는 김기철 한국생명공학연구원 바이오안정성정보센터장은 “식품용은 독성과 알레르기, 유전자적 안정성, 영양학적 변화까지 검증한 뒤 시판이 이뤄진다”면서 “국제법과 국내법상 안전관리 기준을 충족한 GMO는 과학적 안전성을 확보한 만큼 막연한 불안감을 가질 필요가 없다”고 설명했다.

바이오안정성정보센터에 따르면 GMO는 먼저 유기체의 DNA 일부를 추출, 변형 또는 복제하는 과정을 거친다. 이를 동종 또는 이종의 유기체 게놈에 삽입하는데, 박테리아를 매개체로 새 유전자를 전달하거나 유전자 총을 통해 새 유전자로 코팅된 금속 펠릿을 유기체 세포에 쏘는 DNA 재조합 방식을 사용한다. 이 과정을 통해 유전정보가 전달됐을 때 알레르기를 유발하거나 독성을 지니는지, 다른 유전자를 억제·발현시키지 않는지를 확인할 수 있다.

미국 국립학술원은 GMO 작물의 환경 및 인체 유해성에 대한 영향을 분석한 보고서를 통해 안전성에 큰 문제가 없다는 입장을 내놓기도 했다. 현재 상용화된 GMO 식품과 일반 식품의 성분 분석, 장기 독성 시험, 전염병 자료 등을 비교한 결과 GMO 작물이 일반 작물에 비해 인체 건강에 위험을 끼친다는 근거와 관련성을 찾지 못했다고 밝혔다.

바이오안전성정보센터가 만 19세 이상 64세의 성인 남녀 800명을 대상으로 실시한 유전자변형생물체에 대한 인식조사 결과, 유전자변형기술이 인류에게 도움이 된다고 생각하는 응답자는 71.3%로 2024년 70.3% 대비 소폭 증가하며 기술 수용도가 꾸준히 확대되고 있음을 입증했다. 주된 이유로는 ‘난치병·암 등의 치료(64.2%)’와 ‘식량 문제 해결(54.7%)’에 대한 기대감이 높게 나타났다. 반면 부정적인 우려의 관점은 과거 ‘인체 안전성’에 집중되었던 것과 달리 점차 ‘생태계 영향’으로 그 중심축이 이동하는 추세를 보였다. 안전관리에 대한 대중의 요구는 여전히 엄격했다. 원료 표시(78.9%), 취급·보관·유통(76.6%), 수입(71.8%), 연구개발(71.4%) 등 전 과정에서 70% 이상의 강력한 규제 수요가 확인됐다.

특히 여성과 50대 이상 고연령층에서 이러한 경향이 뚜렷했다. 한편 식품 구매 의향 조사에서는 토마토(35.4%), 콩(32.0%) 등 익숙한 식물성 작물에는 상대적으로 우호적이었으나, 도미(17.5%), 연어(23.9%) 등 동물성 식품에 대해서는 심리적 저항감을 나타내어 품목별로 뚜렷한 온도 차를 보였다.

김 센터장은 “국민의 신뢰를 담보하면서 산업화를 촉진할 수 있도록 유전자변형생물체법 등 안전관리 제도와 정책의 효과적 개선도 지속해서 이루어져야 할 것”이라면서 “이를 통해 위해성 심사, 시설 허가·신고 등 과학적 안전관리 절차를 거쳐 이용하는 GMO에 대해 막연한 불안감을 갖지 않고 바이오 신기술의 활용을 적극 지지할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

구본혁 기자