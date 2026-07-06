65세 미만 심한 장애인 위한 보건의료·돌봄·주거 연계한 통합지원체계 구축 지체·뇌병변 중증 장애인 우선 지원... 복합적 욕구 반영한 65개 맞춤형 서비스 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 정창수)는 지역 내 65세 미만 심한 장애인이 지역사회에서 안정적으로 생활할 수 있도록 보건‧의료, 일상돌봄, 주거지원을 아우르는 장애인 통합돌봄 이달부터 본격 시행한다고 밝혔다.

장애인 통합돌봄 체계는 기존 동 주민센터 중심의 노인 통합돌봄과 달리 구청이 행정과 서비스를 총괄하는 구조다. 구는 복잡한 사전조사 단계를 없애고 종합판정조사 중심의 단일 조사 체계를 도입해 행정 절차를 간소화했다.

지원 대상은 강북구에 거주하는 65세 미만 심한 장애인 중 통합돌봄이 필요한 구민이다. 사업 초기에는 복합적인 의료 및 돌봄 욕구가 높은 지체·뇌병변 장애인을 우선 지원하되, 통합돌봄이 필요한 모든 심한 장애인을 대상으로 서비스를 제공한다.

장애인 통합돌봄 서비스는 건강·의료·재활, 일상생활 지원, 재가생활 지원 서비스 등 단계별 서비스로 구성된다. 대상자에게는 방문진료와 재택의료, 장애인 활동지원, 돌봄SOS 사업을 비롯해 찾아가는 장애인 친화미용실 등 구 특화 사업과 임대주택 연계까지 총 65개 맞춤형 서비스를 종합적으로 지원한다.

통합돌봄이 필요한 대상자는 공공·민간 통합돌봄 지원창구를 통해 발굴·의뢰되며, 본인 또는 보호자가 동 주민센터에 서비스를 신청하면 된다. 이후 국민연금공단이 종합판정조사를 실시하고, 구청 복지정책과가 개인별 지원계획을 수립한 뒤 통합지원회의 심의를 거쳐 최종 서비스를 확정한다.

구는 서비스 개시 이후에도 3개월마다 정기 모니터링을 시행한다. 낙상 등 이상 징후 발생 시 48시간 이내 보고를 거쳐 7일 이내에 지원계획을 조정하거나 관련 서비스를 연계하는 등 지속적인 사후관리를 이어갈 예정이다.

정창수 강북구청장은 “장애인 통합돌봄 추진 계획을 통해 구청과 민간, 공공기관을 잇는 촘촘한 협력 체계를 구축했다”며 “의료와 돌봄이 필요한 장애인들이 정든 지역사회에서 가족, 이웃과 함께 안정적인 삶을 누릴 수 있도록 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.