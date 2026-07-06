현대자동차가 FIFA 월드컵 2026 무대에서 보스턴 다이나믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 앞세워 미래 로보틱스 기술을 선보였다.

현대차는 5일(현지시간) 미국 뉴저지 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 브라질-노르웨이 16강전 하프타임 행사에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 성공적으로 선보였다고 밝혔다.

아틀라스는 하프타임 종료 직전 선수 입장 터널에서 등장해 관중들에게 먼저 인사를 건냈다. 이후 해리 케인, 엘링 홀란드, 마테우스 쿠냐, 손흥민 등 세계적인 축구 스타들의 대표 세리머니를 차례로 재현했다.

이어 심판에게 공인구를 전달하며 후반전 시작을 알리고 관중들의 호응을 얻었다.

이번 퍼포먼스에 등장한 아틀라스는 올해 1월 세계 최대 가전·IT 박람회 CES 2026에서 처음 공개된 차세대 전동식 개발형 모델이다. 당시에는 외형만 공개됐으며 실제 움직임은 공개되지 않았다. 이후 브랜드 영상을 통해 동작이 소개됐지만, 대규모 관중 앞에서 현장 시연이 이뤄진 것은 이번이 처음이다.

권제인 기자