[헤럴드경제=김해솔 기자] 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 6일 “3대 메가프로젝트 지원 TF(태스크포스)를 당대표 직무대행 직속 특별위원회로 확대해 입법과 예산, 규제 혁신을 총괄하는 전당적 지원 체계를 구축하겠다”고 했다.

한 직무대행은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “메가프로젝트는 백년대계의 국가 전략 사업이자 정부와 국회, 지방정부와 기업이 원팀으로 똘똘 뭉쳐 반드시 성공시켜야 할 시대적 과제”라며 이같이 말했다.

그는 “해외에서 우리 기업들에 더 많은 지원을 해 주겠다며 앞다퉈 투자 유치를 타진했지만 기업들은 국가 경쟁력을 고려해 국내 투자를 결단했다”며 “국민의힘은 이조차도 해묵은 지역 감정을 동원해 정쟁의 도구로 삼고 있다”고 꼬집었다.

아울러 “기업의 투자 결단과 국가의 성장 전략을 (국민의힘이) 국정조사와 특검으로 몰아가는 것을 어느 국민께서 납득하시겠나”라며 “정치가 해야 할 일은 발목 잡기가 아니라 초당적인 지원”이라고 강조했다.

이어 “메가 특구 특별법을 비롯한 후속 입법과 예산 지원을 차질 없이 추진하겠다”며 “국민의힘도 발목 잡기를 그만두고 이 담대한 여정에 동참할 것을 촉구한다”고 덧붙였다.