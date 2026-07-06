다낭지점·객실승무원 등 5명 선정 비정상 운항·기내 돌발상황 대응 호평

[헤럴드경제=권제인 기자] 제주항공이 고객 중심 서비스 문화 확산을 위해 소비자중심경영(CCM) 우수직원을 선정하고 서비스 우수 사례를 전사에 공유했다고 6일 밝혔다.

제주항공은 지난달 서울 강서구 제주항공 서울지사에서 ‘2026년 상반기 소비자중심경영(CCM) 우수직원 시상식’을 열고 고객 만족과 서비스 품질 향상에 기여한 직원 5명을 시상했다.

이번 시상식은 고객 접점에서 발생한 우수 서비스 사례를 발굴·공유해 임직원의 고객 응대 역량을 높이고 전사적인 고객 서비스 수준을 향상시키기 위해 마련됐다.

올해 상반기 CCM 우수직원에는 다낭지점 응우옌하타오니 매니저와 객실본부 강주희 사무장, 황지운 부사무장, 김다혜 승무원, 박진호 승무원 등 5명이 선정됐다.

응우옌하타오니 매니저는 지난 4월 인천~다낭 노선에서 승객의 반려견이 기내에서 폐사하는 돌발 상황이 발생했을 당시 고객을 세심하게 지원하고 베트남 입국과 검역 절차를 신속하게 도운 공로를 인정받았다.

객실승무원 4명은 고객이 제주항공 홈페이지에 남긴 칭찬 글을 통해 우수 사례로 선정됐다. 지난 3월 김해국제공항으로 향하던 항공편이 강풍으로 인해 인천국제공항으로 회항하는 과정에서 승객들을 침착하게 안내하고 문의에 친절하게 대응해 불편을 최소화했다는 평가를 받았다.

제주항공은 2024년부터 내부 심의를 거쳐 CCM 우수직원을 선정하고 있으며 이번이 여섯 번째 시상이다. 지금까지 개인과 단체를 포함해 총 26명이 우수직원으로 선정됐다. 선정 대상은 고객 칭찬 사례를 비롯해 서비스 사각지대 해소, 안전조치 등 고객 경험 개선에 기여한 사례다.

제주항공은 2023년 공정거래위원회가 인증하고 한국소비자원이 운영하는 소비자중심경영(CCM) 인증을 획득했으며, 2024년에는 소비자중심경영 부문 공정거래위원장 표창을 받았다. 지난 6월에는 디지털 서비스 혁신과 공항·기내 서비스 개선 성과를 인정받아 ‘2026 국가서비스대상’ 저비용항공사(LCC) 부문 대상을 수상했다.

제주항공 관계자는 “CCM 인증 기업으로서 임직원들이 현장에서 고객 중심 경영을 실천하고 있다”며 “앞으로도 고객 감동 사례를 지속적으로 공유하고 서비스 역량을 높여 고객 만족을 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 제주항공은 최근 프로축구단 제주SK FC와 함께 제주 서귀포시에 위치한 논짓물해변에서 해양정화를 위한 플로깅 활동을 진행하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.