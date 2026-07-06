시즌 2 이후 이야기 다룬 정식 후속편

[헤럴드경제=손미정 기자] ‘나 혼자만 레벨업’이 극장판 애니메이션으로 글로벌 팬들을 만난다.

카카오엔터테인먼트는 글로벌 메가 히트 IP(지식재산) ‘나 혼자만 레벨업’의 애니메이션 ‘극장판 나 혼자만 레벨업 비욘드 더 시스템(극장판 나 혼자만 레벨업 -Beyond the System-)’ 제작이 확정됐다고 6일 밝혔다.

‘나 혼자만 레벨업’은 인류 최약체로 불리던 헌터 성진우가 압도적인 레벨업 능력을 통해 최강의 헌터로 거듭나는 이야기를 담은 액션 판타지다. 웹툰과 웹소설 합산 글로벌 누적 조회수 143억회를 기록한 단일 IP 기준 세계 최고 수준의 흥행작이다.

애니메이션의 경우 시즌1 시즌2 모두 글로벌 흥행에 성공한 데 이어, 세계 최대 애니메이션 어워즈인 ‘크런치롤 애니메이션 어워즈’에서는 지난해와 올해 2년 연속 수상의 영광을 안았다.

이번 극장판은 지난 2025년 방영된 애니메이션 ‘나 혼자만 레벨업 어라이즈 프롬 더 셰도(나 혼자만 레벨업 : Arise from the Shadow)’ 이후의 이야기를 다루는 정식 후속편으로, A-1 Pictures가 제작한다.

이 같은 극장판 제작 소식은 지난 3일(현지시간) 미국 LA 애니메 엑스포(Anime Expo)에서 제작 소식이 최초로 공개됐다.

당시 공개된 티저 비주얼과 특보 영상 현실 세계에 주인공 성진우와 그림자 군단이 등장한 듯한 새로운 모습과 다가올 새로운 전투를 앞둔 성진우의 결연한 모습이 담겨 팬들의 큰 호응을 받았다. 공개 일정과 방영 국가 등에 대한 상세한 정보는 추후 순차 공개될 예정이다.

카카오엔터테인먼트 관계자는 “‘나 혼자만 레벨업’은 웹소설과 웹툰을 넘어 애니메이션, 게임, 드라마 등 다양한 영역으로 확장되며 K스토리 IP의 글로벌 가능성을 입증해 온 대표작”이라며 “이번 극장판 제작 확정은 전 세계 팬덤의 지속적인 관심과 애니메이션 흥행 성과가 이어진 결과”라고 설명했다.

이어 “앞으로도 ‘나 혼자만 레벨업’을 비롯해 카카오엔터의 다양한 IP 경쟁력을 바탕으로 글로벌 팬들에게 새로운 즐거움을 선사할 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.