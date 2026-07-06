[헤럴드경제=문영규 기자] 2026 북중미 월드컵 16강전에서 ‘삼바군단’ 브라질을 상대로 2골을 넣고 노르웨이를 승리로 이끈 ‘괴물 골잡이’ 엘링 홀란이 경기 후 소감을 밝혔다.

엘링 홀란은 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “28년을 기다린 가치가 있었다”는 짧은 글과 함께 두 팔을 활짝 벌리고 눈을 감으며 기뻐하는 모습의 사진을 올렸다.

노르웨이는 이날 미국 뉴욕뉴저지 스타디움에서 열린 16강전에서 홀란드의 2골에 힘입어 브라질을 2-1로 꺾었다.

홀란은 이날 2골을 넣으며 이번 대회 총 7골을 성공시켜 리오넬 메시(아르헨티나), 킬리안 음바페(프랑스)와 함께 득점 공동 선두로 올라섰다.

노르웨이는 1998년 프랑스 월드컵 이후 28년 만에 월드컵 본선 무대를 밟았다. 이날 승리를 거두며 월드컵 출전 사상 최고 성적을 냈다.

당시 대회에서도 조별리그에서 브라질을 2-1로 꺾은 바 있어 월드컵에선 브라질을 만나 2전 전승을 거뒀다.

노르웨이와 브라질은 팽팽한 경기를 펼쳤으나 후반 34분 홀란이 안드레아스 안데루프의 크로스를 받아 헤더를 성공시키며 1점을 앞서갔다.

막판까지 긴장감을 늦추지 않은 노르웨이는 후반 45분 페널티 지역 왼쪽 부근에서 셀데루프의 패스를 건네받은 홀란이 강력한 왼발 슈팅을 골로 성공시키며 2-0으로 앞서갔다.

브라질은 후반 추가시간 7분 페널티킥을 얻으며 추가골을 넣었지만 남은 시간이 부족했고 결국 추격엔 실패했다.