프로판·이산화탄소 기반 기술 백서 발간 글로벌 환경규제 대응 전략 제시

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국앤컴퍼니그룹 계열 글로벌 자동차 열에너지 관리 설루션 기업 한온시스템이 글로벌 환경규제 강화에 대응하기 위해 차세대 친환경 냉매 기술을 집약한 공식 기술 백서를 발간했다고 6일 밝혔다.

한온시스템은 불소계 화학물질(PFAS)을 사용하지 않는 ‘PFAS-Free’ 천연 냉매 기술을 담은 공식 기술 백서를 공개했다.

이번 백서는 현재 자동차 공조 시스템에 널리 사용되는 불소계 냉매의 환경적 한계를 분석하고, 이를 대체할 프로판(R290)과 이산화탄소(R744) 기반 천연 냉매 기술의 개발 방향과 상용화 로드맵을 제시한 것이 특징이다. 백서는 글로벌 비즈니스 플랫폼 링크드인을 통해 공개됐으며, 자연냉매 전문 학회 ATMOsphere와 글로벌 완성차 업계의 관심을 받고 있다고 회사 측은 설명했다.

한온시스템은 현재 주력 차량 냉매인 R1234yf 등 불소계 냉매가 분해 과정에서 누적성 독성물질인 트리플루오로아세트산(TFA)를 생성해 토양과 수질, 생태계 등에 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목했다.

한온시스템은 20여 년간 프로판과 이산화탄소를 활용한 천연 냉매 기술을 개발해 왔다. 이산화탄소(R744) 기반 전동 컴프레서는 폭스바겐 전기차 전용 MEB 플랫폼 등에 적용돼 2020년 이후 100만대 이상의 차량에 공급됐다. 현재는 차세대 친환경 냉매로 주목받는 프로판(R290) 기반 냉매 모듈의 상용화도 추진하고 있다.

또 천연 냉매 기술은 유럽의 혹한·혹서 환경에서 실차 성능 검증을 마쳤으며, 즉각적인 대량 양산 체제도 구축했다고 밝혔다.

이수일 한온시스템 대표이사 부회장은 “이백서는 글로벌 규제 환경에 선제적으로 대응해 온 한온시스템의 기술력과 책임감을 시장에 보여주는 결과물”이라며 “PFAS 규제와 환경오염 문제의 타개책은 한온시스템이 보유한 천연 냉매 기술이며, 앞으로도 글로벌 완성차 업체들과 지속 가능한 미래를 구축하는 데 앞장서겠다”고 말했다.

한편, 한온시스템은 최근 미국 오하이오주 캐리 공장에서 포드 자동차의 최고 품질 인증인 ‘Q1 인증’ 획득하는 등 글로벌 시장에서 품질 관리 체계 및 제조 경쟁력을 입증하고 있다.

포드의 Q1 인증은 품질과 납기, 제조 역량, 고객 만족도 등 다양한 평가 항목에서 우수한 성과를 달성한 협력사 생산공장에만 부여되는 최고 등급 인증으로 엄격한 품질 기준과 운영 체계를 충족한 핵심 공급업체에게 수여된다.