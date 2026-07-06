외관과 커뮤니티 디자인 출품해 수상 래미안 원펜타스 이어 2년 연속 수상 국제 디자인 어워드 7건 수상 기록

[헤럴드경제=홍승희 기자] 삼성물산은 ‘2026 런던 디자인 어워즈’에서 건축 디자인 부문에 ‘래미안 원페를라 외관과 커뮤니티 디자인’을 출품해 금상을 수상했다고 6일 밝혔다.

런던 디자인 어워즈는 국제 시상식 협회(IAA)가 주관하는 건축·인테리어·사용자경험(UX·UI) 등 다양한 분야의 국제 디자인 공모전으로 전 세계적으로 뛰어난 디자인과 창의적인 프로젝트를 발굴하는 것을 목적으로 한다. 올해에는 40여개국, 2000여점이 출품됐다.

래미안 원페를라는 서울 서초구 방배6구역 재건축 사업으로 공급된 삼성물산의 프리미엄 브랜드 아파트다. 삼성물산은 이 아파트에 대해 ‘아파트는 주거 공간’이라는 단순한 기능적 개념에서 벗어나 특별한 디자인을 적용했다.

먼저 수평과 수직성을 강조한 기하학적 외관 디자인은 단지에 통일감을 주고 색상과 마감재의 대비, 커튼월룩과 수직 루버 등의 세로 디자인 요소를 반영해 입체감을 부여했다. 또한 주동에는 브라운 계열 색상을 사용해 모던한 이미지를 구현했다.

각 동의 지하공간에 위치한 차량 승하차 공간은 가로 패턴의 석재와 라인 조명을 적용해 고급스러운 분위기를 연출했다. 이어지는 공용 로비에도 석재와 금속 디테일의 수평 패턴을 적용해 몰입감 있는 공간을 구현하고 층고를 최대한 확보해 공간감과 개방감을 극대화했다.

커뮤니티 내부 디자인에는 진주를 의미하는 단지명인 페를라의 이미지를 모티브로 클래식한 디자인을 선보였다. 로비·스카이라운지·다이닝레스토랑·피트니스·수영장·도서관 등 주요 커뮤니티 시설은 다양한 고급 마감재의 질감을 살리고 헤링본, 모자이크, 웨인스코팅 등의 클래식한 디자인 요소를 공간 전반에 반영해 단아하고 품격 있는 실내 공간을 구현했다.

한편 삼성물산은 2024년 세계 3대 디자인 어워드를 석권한 데 이어, 지난해는 독일의 ‘IF 디자인 어워드’와 미국의 ‘IDEA 디자인 어워드’를 포함해 다양한 국제 디자인 어워드에서 총 7건의 수상 실적을 거둔 바 있다. 특히 래미안 원펜타스로 런던 디자인 어워즈를 수상한 데 이어, 올해는 래미안 원페를라로 2년 연속 수상하며 국제 무대에서 디자인 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

김명석 삼성물산 주택상품마케팅본부장(부사장)은 “래미안의 축적된 경험을 바탕으로 삶과 주거 공간의 가치를 함께 높이는 디자인을 지향한다”며 “고객이 누리는 라이프스타일 속 경험의 깊이를 더해줄 차별화된 솔루션을 지속적으로 선보여 나갈 것”이라고 밝혔다.