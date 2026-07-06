한국전자통신연구원(ETRI) 대전 본원.[헤럴드DB]
한국전자통신연구원(ETRI) 대전 본원.[헤럴드DB]

▶직할부서장

▷피지컬AI연구소장 유원필 ▷입체통신연구소장 이문식 ▷ADX융합연구소장 박준희 ▷수도권연구본부장 이규성 ▷감사부장 서태철 ▷대외협력부장 민문홍

▶부장·단장

▷경영전략부장 신현웅 ▷전략연구기획단장 연승준 ▷기술사업화부장 박 웅 ▷기업성장지원부장 김서균 ▷운영관리부장 김학수 ▷인적자원부장 변성윤 ▷재무관리부장 김경석

▶센터장

▷전략기획1센터장 김성민 ▷전략기획2센터장 최윤호


nbgkoo@heraldcorp.com