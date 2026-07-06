[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 6일 오전 5시 54분께 전남광주 남구 봉선동 문성고등학교 일원에서 정전이 발생했다.
한국전력공사는 낙뢰로 인해 고압 전력선이 끊어진 것으로 보고 있다. 복구작업을 통해 2시간 만이 오전 7시 50분께 전력 공급을 공급됐다.
정전으로 인접 아파트 145세대 등이 월요일 출근 시간대 불편을 겪은 것으로 잠정 파악됐다.
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입력 2026-07-06 09:16:38
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[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 6일 오전 5시 54분께 전남광주 남구 봉선동 문성고등학교 일원에서 정전이 발생했다.
한국전력공사는 낙뢰로 인해 고압 전력선이 끊어진 것으로 보고 있다. 복구작업을 통해 2시간 만이 오전 7시 50분께 전력 공급을 공급됐다.
정전으로 인접 아파트 145세대 등이 월요일 출근 시간대 불편을 겪은 것으로 잠정 파악됐다.
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김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.
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백종원·소유진 ‘위암 사별’ 남편에 보낸 선물…“수시로 보내겠다. 식사 잘 챙겨 드시라”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 백종원·소유진 부부가 위암으로 사별해 시청자들의 가슴을 아프게 했던 ‘배그 부부’ 가정에 온정을 베풀었다. 배그 부부 남편 정환 씨는 최근 자신의 SNS에 백종원·소유진 부부로부터 받은 선물을 공개했다. 그가 공개한 사진에는 백종원 대표의 더본코리아 제품 상자가 잔뜩 쌓여 있었다. 정 씨는 “집 앞에 시키지 않은 택배 상자들이 가득 쌓여 있어 크게 당황했다”며 “잘못 배송 온 것인 줄 알았으나, 인적 사항을 확인해 보니 모두 우리 집 주소로 정확히 기재돼 있었다”고 했다. 정 씨는 발송인 이름에 ‘더본코리아’가 적혀 있는 것을 확인하고서야 잘못 배송온 것이 아니라는 것을 알게 됐다고 했다. 그가 출연한 MBC ‘오은영 리포트-다시, 사랑’의 패널이 백 대표의 아내인 배우 소유진이기 때문. 정 씨는 “처음에는 다소 부담스러운 마음도 들었으나 입으로 들어오는 음식을 물리치는 것은 예의가 아니라고 배웠다”며 “보내주신 정성을 감사히 받아 아이들은 물론 나 역시