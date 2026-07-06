아시아 노선 6일·미주 노선 9일부터 순차 판매 나리타 20만원대·LA 91만원대부터 탑승 제한기간 없어 추석·연말연시 여행도 가능

[헤럴드경제=정경수 기자] 에어프레미아가 연중 최대 할인 프로모션을 열고 아시아·미주 노선 특가 항공권 판매에 들어간다. 최근 유류할증료 인하로 해외여행 비용 부담이 줄어든 가운데, 여름휴가와 추석·연말연시 여행 수요를 겨냥한 할인 행사다.

에어프레미아는 6일부터 오는 19일까지 연중 최대 할인 프로모션인 ‘프로미스’를 진행한다고 밝혔다. 이번 행사에서는 최대 90% 할인된 특가 항공권을 한정 수량으로 판매한다.

판매 일정은 노선별로 나뉜다. 아시아 노선 항공권은 6일 오전 10시부터, 미주 노선 항공권은 9일 오전 10시부터 순차적으로 열린다.

특가 항공권은 인천 출발 왕복 기준 총액운임으로 판매된다. 유류할증료와 공항시설사용료가 포함된 금액이다.

이코노미 클래스 기준 최저 운임은 나리타 20만1800원, 방콕 38만7900원, 홍콩 27만5600원부터다. 미주 노선은 LA 91만2900원, 뉴욕 100만7300원, 샌프란시스코 83만2900원, 호놀룰루 67만9900원, 워싱턴D.C. 115만7300원부터 예매할 수 있다.

와이드 프리미엄 클래스도 함께 할인 판매된다. 왕복 총액운임 기준 나리타 32만1800원, 방콕 60만7900원, 홍콩 38만5600원부터다. 미주 노선은 LA 148만2900원, 뉴욕 175만7300원, 샌프란시스코 138만2900원, 호놀룰루 122만9900원, 워싱턴D.C. 215만7300원부터 책정됐다.

초특가 항공권이 조기 소진되더라도 추가 할인은 받을 수 있다. 예매 과정에서 할인코드 ‘PRMS15’를 입력하면 예약 클래스와 관계없이 항공운임의 최대 15%가 할인된다.

탑승 기간도 비교적 길게 잡았다. 아시아 노선은 6일부터 내년 3월 27일까지 이용할 수 있다. 미주 노선 중 LA·뉴욕·샌프란시스코는 9일부터 내년 4월 30일까지, 호놀룰루와 워싱턴D.C.는 내년 2월 28일까지 탑승 가능하다.

별도의 탑승 제한기간이 없다는 점도 특징이다. 이에 따라 여름휴가뿐 아니라 추석, 연말연시 등 성수기 여행 일정도 미리 준비할 수 있다.

에어프레미아 관계자는 “최근 유류할증료 인하에 더해 연중 최대 할인 혜택까지 제공해 고객들이 보다 합리적인 가격으로 여행을 준비할 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다”며 “여름휴가는 물론 추석과 연말연시 여행까지 부담을 줄일 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다”고 말했다.

한편, 에어프레미아는 지난달 8일부터 오는 21일까지 ‘썸머 블랙프라이데이’ 프로모션을 열고 미주·아시아 9개 노선의 이코노미 클래스와 와이드 프리미엄 클래스 항공권을 특가로 판매하는 등 고객들의 경제적 부담을 덜고, 여객 편의를 제고하기 위해 적극 나서고 있다.