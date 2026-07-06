- 자연장지 2만 4000구 조성…2027년 사업 완료 목표

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시가 자연장 수요에 대응키 위해 대전추모공원 제 3자연장지 조성 개시를 알렸다.

시는 건설사업관리(감리)용역을 시작으로 대전추모공원 제3자연장지 조성사업을 본격 추진한다고 6일 밝혔다.

현재 대전추모공원의 사용 가능한 자연장지가 만장을 앞둬 신규 자연장지 조성이 필요한 상황으로 이번 사업은 사업면적 4만 9500㎡에 자연장지 2만 4000구를 조성한다.

대전시는 자연장을 희망하는 시민들이 적기에 이용할 수 있도록 공정을 최대한 앞당기고, 올해 말까지 1차분 자연장지 800구를 우선 조성한 뒤 단계별 사업을 차질 없이 추진해 오는 2027년까지 전체 사업을 완료할 방침이다.

사업이 완료되면 자연친화적인 장사문화 확산과 시민들의 장사 선택권 확대는 물론, 보다 쾌적한 추모환경 조성과 시민 복지 향상에도 기여할 것이란 기대다.

대전시 관계자는 “제3자연장지 조성은 시민들의 다양한 장사문화 수요를 반영한 의미 있는 사업”이라며 “앞으로도 시민들이 편리하게 이용할 수 있는 장사환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.