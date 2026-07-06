[헤럴드경제=박연수 기자] 편의점 CU가 삼계·장어·훈제오리 등 보양 식재료를 활용한 이색 간편식을 선보인다고 6일 밝혔다.

고물가에 보양식도 간편식이 대세다. 한국소비자원 참가격에 따르면 서울 지역 삼계탕 한 그릇의 평균 가격은 최근 기준 1만8154원으로 집계됐다. 지난 6~8월 CU의 보양식 매출 신장률은 2023년 28.5%, 2024년 25.1%, 2025년 19.8%를 기록하며 3년 연속 두 자릿수 성장세를 이어가고 있다.

신규 상품군은 2000원대 삼각김밥부터 8000원대 장어정식까지 폭넓게 구성했다. 대표 상품은 ‘보양 삼계 버거’다. 한방 풍미를 더한 닭가슴살 패티에 한방소스와 마요네즈·양상추를 더해 삼계탕 맛을 햄버거에 담았다.

버섯·은행을 듬뿍 올리고, 장어 구이를 함께 담은 ‘보양 장어 삼계밥’도 선보인다. 특제 소스를 입혀 구운 장어 한 마리를 통째로 올린 ‘보양 장어 한마리 정식’도 출시했다. 장어를 사전 대량 매입해 판매가를 지난해보다 20% 낮췄다.

자사 앱(애플리케이션) 포켓CU에서는 ‘위클리팝업’ 기획전을 준비했다. ‘제대로 먹고, 제대로 충전하기’를 테마로 장어·삼계탕·복수박·장어 한 마리 정식 등 보양식 4종을 예약 또는 홈배송으로 선보인다. CU Pay로 BC카드 결제 시 30% 할인 혜택도 제공한다.

김배근 BGF리테일 간편식품팀 팀장은 “앞으로도 계절별 트렌드를 살린 차별화 상품을 선보여 새로운 미식 경험을 제공하겠다”고 말했다.