“지난 1년간 방문객 70%가 2030대” 연매출 70%가 외국인…신규 고객도↑

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데백화점이 본점 내 K-패션 전문관 ‘키네틱 그라운드’에 방문한 고객 10명 중 7명이 2030세대였다고 6일 밝혔다.

키네틱 그라운드는 지난해 7월 4일 본점 9층에 문을 열었다. 1800㎡ 규모의 공간에 마뗑킴·마르디메크르디 등 15개 브랜드 매장과 팝업스토어 구역을 조성했다.

지난 1년간 본점 신규 고객의 20%는 키네틱 그라운드를 통해 유입됐다. 실제 키네틱 그라운드를 찾은 고객 중 80%는 다른 상품군을 함께 구매했다.

키네틱 그라운드 연간 매출의 70%는 외국인 고객이었다. 지난 1년간 본점 영패션 상품군의 전체 매출은 130%, 외국인 매출은 440% 급증했다. 중화권과 일본을 비롯해 동남아시아·미주·유럽 등 다양한 국가에서 온 고객들이 K-패션을 구매했다. 미주·유럽 고객 매출은 전년 대비 230% 신장했다.

성공 요인은 콘텐츠 경쟁력이다. 키네틱 그라운드는 지난 1년간 총 93회의 팝업스토어를 선보이며 ‘K-브랜드 인큐베이터’ 역할을 했다. 매년 중화권 대표 소셜미디어 ‘샤오홍슈’의 인플루언서와 콘텐츠도 제작하고 있다.

키네틱 그라운드는 1주년을 기념해 오는 12일까지 고객 감사 행사를 운영한다. 당일 20만원·40만원 이상 구매하면 7.5% 상당의 롯데상품권을 증정한다. 트리밍버드·스탠딩오일·예스아이씨 등 인기 브랜드는 최대 60% 품목 할인과 한정판 사은품을 제공한다.