- 충남도 산자연, 산림 프로그램 운영…9월에는 늦반딧불이 출현에 맞춰 탐방 재개

[헤럴드경제= 이권형기자] 안면도수목원의 우수한 산림 생태 자원을 활용한 대표 야간 생태 체험 프로그램인 반딧불이 야간 생태 탐방이 성료됐다.

충남도 산림자원연구소는 지난달 안면도수목원에서 운영한 ‘반딧불이 야간 생태 탐방’ 프로그램을 성황리에 마무리했다고 6일 밝혔다.

도 산림자원연구소는 자연생태 보전의 중요성을 알리고 산림 교육의 기회를 제공하고자 안면도자연휴양림 및 안면도수목원 방문객을 대상으로 진행했다.

이번 프로그램은 6월에 주로 출현하는 애반딧불이 시기에 맞춰 운영했으며, 총 111명이 참여했다.

반딧불이의 생태와 서식 환경을 관찰하고 생태 해설을 통해 자연생태의 가치와 환경보전의 중요성을 체험할 수 있도록 프로그램을 구성했으며, 참가자들은 평소 접하기 어려운 반딧불이를 가까이서 관찰하고 교감하는 이번 프로그램에 큰 호응을 보였다.

도 산림자원연구소는 프로그램 운영 기간 탐방객 안전 관리와 생태 해설을 체계적으로 진행해 참가자들에게 안전하고 내실 있는 탐방 환경을 제공했다.

애반딧불이 출현 시기가 종료됨에 따라 도 산림자원연구소는 이달에는 프로그램 운영을 일시 중단하고, 다음달 늦반딧불이 출현 시기에 맞춰 야간 생태 탐방을 재개할 예정이다.

충남도 이재현 산림자원연구소 태안사무소장은 “앞으로도 안면도수목원의 우수한 산림자원을 활용한 산림 교육과 생태 체험 프로그램을 다양하게 운영할 것”이라며 “도민과 방문객에게 더욱 수준 높은 산림 교육과 산림 휴양 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.