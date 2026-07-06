민주 43.0%-국힘 40.3%

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 7주 만에 내림세를 멈추고 소폭 반등했다는 여론조사 결과가 6일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일에서 지난 3일까지 전국 18세 이상 2525명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령 국정 수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 0.5%포인트(p) 오른 47.0%로 나타났다.

부정 평가는 지난주 대비 0.3%p 떨어진 49.2%였다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 2.2%였다.

리얼미터는 “정부의 3대 메가프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다”면서도 “주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그쳤다”고 해석했다.

지난 2∼3일 전국 18세 이상 1008명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%, 국민의힘이 40.3%를 각각 기록했다.

민주당은 지난 조사 대비 2.0%p 올랐고 국민의힘은 1.7%p 떨어졌다.

개혁신당은 3.0%, 조국혁신당은 1.9%, 진보당은 1.6%로 나타났다. 무당층은 6.5%였다.

두 조사는 모두 무선 자동 응답 방식으로 이뤄졌다.

대통령 국정 수행 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본 오차 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.