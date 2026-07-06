[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도농업기술원은 농림축산식품부의‘농식품 분야 인공지능(AI) 응용제품 신속상용화 지원사업’에 최종 선정돼 생성형 인공지능(AI)과 온실 제어기술을 결합한 참외 자율재배 서비스 ‘팜톡톡’의 상용화를 본격 추진한다고 6일 밝혔다.

이 사업은 생활과 산업 전 분야의 인공지능 전환을 앞당기기 위해 국민이 체감할 수 있는 완성형 AI 제품과 서비스를 1~2년 내 시장에 출시하도록 지원하는 ‘AX-Sprint’ 사업의 일환이다.

기획예산처가 총괄·조정을 맡고 농림축산식품부를 비롯한 11개 부처가 참여하며 정부는 올해 229개 제품·서비스에 총 7540억원을 지원한다.

이번에 선정된 과제는 ‘농업 특화 LLM 기반 자율 제어 스마트팜 AI 에이전트’ 개발 사업으로 총사업비 20억원을 투입해 1년간 개발과 현장 실증, 서비스 출시, 농가 보급까지 추진한다.

사업에는 성주참외과채류연구소와 칠곡군농업기술센터를 비롯해 IT 전문기업인 ㈜유비엔 등 모두 4개 기업이 참여해 참외 스마트농업 기술의 상용화를 추진한다.

성주참외과채류연구소와 칠곡군농업기술센터는 현장 실증과 적용성 검증을 거쳐 사업 기간 동안 성주와 칠곡 지역 참외 농가 50곳에 ‘팜톡톡’ 서비스를 보급할 계획이다.

조영숙 경북도농업기술원장은 “이번 사업 선정을 계기로 농업인이 쉽고 안전하게 사용할 수 있는 AI 서비스를 조기에 상용화하고 경북 참외 산업의 경쟁력 강화와 농가 생산성 향상을 위해 적극 지원하겠다”고 말했다.