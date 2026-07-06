中 칭다오시장, 마곡 사옥 방문 칭다오 공장 기반 BYD·립모터 등 OE 공급 확대 현지 유통사와 교체용 타이어 시장도 공략

[헤럴드경제=정경수 기자] 넥센타이어가 중국 칭다오시 대표단과 만나 현지 사업 협력 방안을 논의했다. 칭다오 생산거점을 기반으로 중국 완성차 업체와 전기차 신차용 타이어(OE) 공급을 확대하고, 교체용 타이어 시장 공략에도 속도를 내겠다는 전략이다.

넥센타이어는 중국 칭다오시 대표단이 서울 강서구 마곡 중앙연구소 ‘더넥센유니버시티’를 방문했다고 6일 밝혔다.

이번 방문은 칭다오시 정부 주요 관계자들의 한국 방문 일정 중 하나로 이뤄졌다. 양측은 넥센타이어 칭다오 공장을 중심으로 한 중국 시장 대응 전략과 투자·무역 협력 확대 방안을 논의했다.

이날 행사에는 런강 칭다오시장을 비롯해 가오리핑 산둥성 항구그룹 이사장 겸 총경리, 리후청 칭다오시 정부 비서장 등이 참석했다. 넥센타이어 경영진은 중국 사업 현황과 현지 생산·공급 체계를 소개했다.

칭다오 공장은 넥센타이어의 중국 사업에서 핵심 역할을 맡고 있다. 현지 완성차 업체뿐 아니라 글로벌 완성차 브랜드의 중국 생산 법인에 타이어를 안정적으로 공급하고, 품질 대응과 기술 지원을 수행하는 거점이다.

최근 넥센타이어는 중국 내 신차용 타이어 공급처를 넓히고 있다. 베이징현대와의 협력에 더해 BYD, 립모터 등 중국 현지 완성차 업체와 공급 협력을 확대하며 전기차 시장 대응력을 키우고 있다. 특히 BYD와의 OE 협력은 중국 전기차 시장에서 넥센타이어의 기술력과 품질 경쟁력을 보여주는 사례로 꼽힌다.

교체용 타이어 시장도 함께 공략하고 있다. 신차용 타이어 공급이 완성차 업체와의 신뢰 확보에 초점이 맞춰져 있다면, 교체용 타이어 시장은 최종 소비자와 직접 만나는 접점이라는 점에서 중요하다.

넥센타이어는 중국 대표 자동차 애프터마켓 플랫폼인 투후(TUHU) 경영진을 마곡 중앙연구소로 초청하는 등 현지 유통 파트너십을 강화하고 있다. 지난 5월에는 중국 우수 대리상 임직원 60여명을 초청해 브랜드와 제품 경쟁력을 소개하는 프로그램도 진행했다.

중국은 세계 최대 자동차 시장이자 전기차 전환 속도가 빠른 지역이다. 글로벌 타이어 업체 입장에서는 완성차 공급망 진입과 유통망 확대가 동시에 필요한 시장으로 꼽힌다. 넥센타이어가 칭다오 공장과 현지 파트너십을 함께 강조하는 이유다.

넥센타이어 관계자는 “칭다오 공장은 넥센타이어의 중국 사업 성장과 글로벌 완성차 고객 대응을 뒷받침하는 핵심 생산거점”이라며 “이번 칭다오시 대표단 방문을 계기로 현지 정부 및 파트너들과의 협력 관계를 더욱 공고히 하고, 중국 시장 내 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.