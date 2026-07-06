온라인 회원 쿠폰함에 1인 2매 자동 지급…선착순 사용

[헤럴드경제=김현경 기자] 문화체육관광부와 영화진흥위원회는 오는 8일 영화 관람료 6000원 2차 할인권 약 205만장을 배포한다고 6일 밝혔다.

영화 할인권은 멀티플렉스 영화상영관 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네Q 온라인 회원 쿠폰함에 영화관별로 1인 2매씩 자동 지급된다. 8일 오전 10시부터 영화표 결제 시 사용할 수 있으며, 결제 기준 선착순 방식이다. 각 영화관이 보유한 수량이 소진되면 할인은 종료되고 회원별 쿠폰함의 미사용 할인권도 자동 소멸된다.

할인권 배포 이후 신규 회원도 영화관별 보유 수량이 소진되기 전까지는 할인권을 발급받을 수 있다. 또한 외국인이나 미성년자도 영화관 회원가입이 가능한 경우 할인권을 사용할 수 있다.

멀티플렉스 4개사 이외의 독립·예술영화전용관, 작은영화관, 실버영화관 등에서는 할인권을 1, 2차로 나눠 배포하지 않고 5월 13일부터 계속 선착순 현장 할인을 적용하고 있다.

영화 할인권은 문화가 있는 날, 조조, 청소년, 경로, 장애인, 카드사 청구 할인 등과 중복 적용 가능하다.

문체부는 민생 안정과 영화산업 활성화를 위해 추가경정예산 271억원 규모로 영화 관람료 6000원 할인권 450만장을 확보, 지난 5월 13일 1차 할인권을 배포한 바 있다.

문체부 정책 담당자는 “1차 배포 직후 1주간 매출액은 159억원으로 배포 직전 1주간 매출액(107억원) 대비 47.9% 증가하는 등 할인권이 극장 방문에 긍정적인 영향을 미쳤음을 확인할 수 있었다”며 “다가오는 여름방학과 휴가 기간에도 2차 할인권으로 가족, 친구들과 함께 영화관에서 즐거운 시간을 보내시길 바란다”라고 밝혔다.