[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 3일 천마역사관에서 (사)중소기업융합대구경북연합회와 ‘AI 대전환 산학협력 활성화 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 AI 기술이 산업 전반의 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 자리 잡는 가운데 대학의 교육역량과 산업현장의 실무 경험, 기업 네트워크를 유기적으로 연계해 지역 산업의 경쟁력을 높이고 미래 산업을 이끌어갈 AI 융합형 인재를 양성하기 위해 마련됐다.

이날 협약식에는 영남이공대 이재용 총장을 비롯해 권기홍 교학부총장, 이종락 기획처장, 성금길 취업지원처장과 (사)중소기업융합대구경북연합회 윤주영 회장, 최경근 사무총장, 최성용 팀장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 AID 전환 중점 전문대학 지원사업 관련 산학협력 추진, 산업체 수요 기반 맞춤형 교육과정 개발, 산업현장 애로기술 해결 지원, 산업체 재직자 및 회원사 대상 AI·디지털 역량 강화 협력, 대학 부대시설 및 인프라 공동 활용 등을 공동 추진한다.

영남이공대는 정부의 AI 및 디지털 전환 정책에 발맞춰 미래 산업을 선도할 전문기술인재 양성을 위해 교육혁신을 지속적으로 추진하고 있다.

특히 AI 기반 교육환경 구축과 산업 맞춤형 교육과정 운영, 기업 연계 프로젝트 확대 등을 통해 학생들이 재학 중부터 산업현장을 경험하고 졸업 후 즉시 현장에 투입될 수 있는 실무형 인재 양성에 집중하고 있다.

영남이공대 이재용 총장은 “이번 협약을 통해 지역 중소기업의 AI·디지털 전환을 적극 지원하고 산업현장에 바로 투입될 수 있는 AI·디지털 실무 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.