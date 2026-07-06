상봉7구역 도시정비형 재개발 사업시행계획(변경)인가 고시...공동주택 841세대·오피스텔·문화시설 갖춘 복합단지 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 상봉7재정비촉진구역(이하 상봉7구역) 도시정비형 재개발사업의 사업시행계획(변경)인가를 2일 고시했다.

이번 변경인가에 따라 상봉7구역은 최고 49층 규모의 주상복합단지로 조성되며, 공동주택과 오피스텔, 문화시설 등을 갖춘 동북권의 새로운 랜드마크로 탈바꿈할 예정이다.

상봉7구역은 상업지역이자 동북권의 주요 거점으로, 지역 경쟁력과 도시 기능을 높이기 위한 재정비사업이 지속적으로 추진돼 왔다. 2015년 지상 43층, 2개 동, 511세대 규모로 최초 사업시행인가를 받은 이후 재정비촉진계획 변경과 건축심의 등을 거쳐 사업성과 주거쾌적성을 높인 새로운 설계안을 마련했다.

이번 변경인가에 따라 상봉7구역은 용적률 826.18%를 적용해 지하 7층~지상 49층(최고높이 174.95m), 4개 동 규모의 타워형 주상복합단지로 조성된다. 기존 511세대에서 841세대로 주택 공급이 확대되며, 공동주택과 오피스텔 30실, 판매시설 및 문화시설이 함께 들어설 예정이다.

단지 저층부에는 연면적 5908.15㎡ 규모의 문화시설이 조성된다. 지상 1층에는 국공립어린이집, 2층에는 어린이종합체험관, 3층에는 여성문화복지센터가 들어서며, 준공 후 구에 기부채납될 예정이다.

주민들의 보행 편의를 높이기 위한 동서 간 공공보행통로도 신설된다. 단지 남측과 남동측에는 공개공지를 조성해 누구나 이용할 수 있는 열린 휴식공간을 마련할 계획이다.

구는 사업 추진 속도를 높이기 위해 사업시행계획(변경)인가 절차와 감정평가사 선 업무를 병행 추진하는 등 공정을 단축했으며, 앞으로도 신속한 사업 추진을 위한 다양한 행정 지원을 이어갈 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “상봉7구역은 상봉역과 망우역을 중심으로 지하철 7호선과 경춘선, 중앙선이 지나고, GTX-B 노선과 면목선이 예정된 교통의 요지이자 상업·업무 기능이 집적된 지역”이라며 “이번 사업을 통해 주거와 상업, 문화가 어우러진 복합공간으로 조성되어 중랑구를 대표하는 새로운 랜드마크로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.