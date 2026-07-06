노후 근린공원 새단장...러닝트랙 전면 재정비, 매력정원 조성, 무더위저감시설 설치 등 숲속카페·스카이워크 조성 이어 공원 리모델링까지...누구나 찾고 싶은 명품 공원으로 재탄생

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 서울의 새로운 도심 명소로 주목받고 있는 용왕산 근린공원이 더 걷기 좋고 더 머물고 싶은 복합 힐링공간으로 거듭났다고 6일 밝혔다.

구는 자연을 배경으로 휴식을 취할 수 있는 ‘용왕산 숲속카페’와 숲 속 하늘길 ‘용왕산 스카이워크’ 조성에 이어 용왕산 근린공원 일대 노후시설 정비와 경관 개선사업을 추진해 누구나 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 환경을 조성했다.

안전하고 쾌적해진 ‘용왕산 근린공원’…5000주 꽃 피어난 ‘매력정원’ 눈길

근린공원 내 노후 러닝 및 걷기 트랙을 전면 재정비하고 이용 동선에 맞춘 라인마킹을 새롭게 설치해 보행자와 운동 이용자의 동선을 분리했다. 충돌 예방과 공간 활용을 위해 일부 구간에는 이동식 공간 분리 시설을 설치해 안전성도 강화했다.

이와 함께 노후 파고라를 교체해 안락한 휴식공간을 조성하고, 운동기구 주변의 고무블럭 포장을 코르크 탄성포장으로 개선해 보행감을 높였다.

야외무대 옆 녹지대에는 장미와 수국 등 약 5,000주의 화초류를 심어 ‘매력정원’을 조성했다. 장미아치와 대형 바구니형 화분이 어우러진 이곳은 방문객들의 새로운 포토존으로 각광받고 있다. 정원 주변에는 미스트 볼라드를 설치해 여름철에도 시원하게 이용할 수 있도록 했으며, 장미아치 주변에는 경관조명도 설치해 야간에는 색다른 볼거리를 제공할 계획이다.

양천구 용왕산은 최근 다양한 시설 확충을 통해 지역 대표 관광 명소로 자리매김하고 있다.

숲 위를 걷는 공중 보행로 ‘용왕산 스카이워크’… 환상적인 야경 선사

지난 4월 조성을 완료한 ‘용왕산 스카이워크’는 최대 높이 10m 공중에 조성된 숲속 하늘길로, 개방 이후 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티를 중심으로 방문 후기가 이어지며 서울의 새로운 전망 명소로 떠오르고 있다. ‘스카이워크’는 총연장 224m, 최대 폭 3m 규모의 ‘무장애 데크길’로 설계되어 어르신, 장애인, 유모차 이용자 등 보행 약자도 편안하게 이동할 수 있다. 또 약 390m 구간에 설치된 LED 조명은 도심의 화려한 불빛과 만나 환상적인 야경을 선사한다.

주민 쉼터이자 어르신 일터 ‘용왕산 숲속카페’...방치된 관사의 재탄생

지난해 12월 문을 연 ‘용왕산 숲속카페’는 공원 내 장기간 방치돼 있던 옛 배수지 관사시설을 리모델링해 조성한 공간이다. 연면적 99.36㎡ 규모로 프라이빗하게 이용할 수 있는 넓은 룸과 다양한 형태의 오픈 좌석을 갖췄으며, 외부에는 숲을 조망할 수 있는 넓은 야외 데크와 테이블이 마련돼 자연 속에서 여유로운 휴식을 즐길 수 있다.

‘용왕산 숲속카페’는 어르신 일자리사업과 연계해 지역 어르신에게 안정적인 일자리를 제공하는 상생형 시설로 운영되고 있으며, 지난 4월 ‘용왕산 스카이워크’ 개방 이후 공원 방문객이 증가하면서 카페를 찾는 발걸음도 함께 늘어나 공원 활성화와 지역 활력 증진에도 기여하고 있다.

이기재 양천구청장은 “용왕산은 숲속카페와 스카이워크 조성에 이어 근린공원 새단장까지 마무리하면서 지역을 대표하는 힐링 명소로 한 단계 더 도약하게 됐다”며 “앞으로도 자연과 휴식, 문화가 어우러진 공간을 지속적으로 확충해 누구나 찾고 싶은 명품 공원으로 만들어 가겠다”고 말했다.