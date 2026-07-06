뉴저지서만 22명 사망…열돔 물러나자 한랭전선 충돌, 홍수주의보·90만가구 정전

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국을 덮친 기록적인 폭염으로 최소 25명이 숨지는 등 인명 피해가 잇따른 가운데, 이번에는 강한 뇌우와 폭우가 동부 지역을 강타하면서 홍수주의보가 발령되는 등 피해가 확산하고 있다.

5일(현지시간) NBC와 블룸버그통신 등에 따르면 전날 기준 미국에서는 이번 폭염과 관련해 최소 25명이 숨졌다.

특히 뉴저지주에서만 22명이 사망했다. 사망자 대부분은 30~80대로 에어컨이 없는 주택이나 길거리, 주차된 차량 안에서 발견됐다.

뉴저지주 보건부는 “이번 폭염은 일반적인 여름철 더위가 아니다”라며 “모든 연령대 사람과 동물의 생명을 위협할 수 있는 수준”이라고 경고했다.

이 밖에도 일리노이주와 미시시피주, 루이지애나주에서도 각각 1명씩 열 관련 사망자가 발생했다.

이번 폭염은 중서부에서 동부까지 광범위하게 형성된 ‘열돔(Heat Dome)’ 현상 영향으로 발생했다. 지난 3일 뉴욕의 기온은 약 38도, 체감온도는 43도까지 치솟았으며 워싱턴DC와 필라델피아, 보스턴 등에서도 역대 최고기온을 경신하거나 이에 근접했다.

독립기념일 연휴에도 폭염이 이어지면서 야외 행사가 잇달아 취소되거나 축소됐다. 미국 건국 250주년 기념행사가 열린 워싱턴DC 내셔널몰에서는 온열질환자가 속출해 주방위군이 긴급 투입됐고, 햇볕에 달궈진 행사장 의자의 표면 온도는 70도까지 오른 것으로 전해졌다.

폭염이 한풀 꺾이자 이번에는 악천후가 이어졌다.

북쪽에서 내려온 한랭전선이 남아 있던 고온다습한 공기와 충돌하면서 강한 뇌우와 폭우가 발생했고, 미국 동부에는 홍수와 강풍 피해가 잇따랐다.

미 국립기상청(NWS)은 오하이오주에서 시작된 강한 뇌우가 뉴욕과 뉴저지, 코네티컷 등으로 이동하면서 뉴욕시 일대에 홍수주의보를 발령했다.

일부 지역에는 시속 약 95㎞의 강풍과 잦은 낙뢰가 예보됐으며, 맨해튼과 퀸스에는 최대 100㎜의 폭우가 내릴 것으로 전망됐다.

강풍과 뇌우의 영향으로 미시간과 뉴저지, 뉴욕 등을 중심으로 약 90만가구가 정전을 겪었고, 암트랙과 뉴저지 트랜짓 등 주요 철도 운행도 차질을 빚었다.

또 가로수가 뿌리째 뽑히고 전신주가 쓰러지는 등 4일 하루 동안 미국 북동부와 중부 연안에서는 모두 511건의 강풍 피해가 보고됐다.

미 국립기상청은 북쪽의 찬 공기가 유입되면서 낮 기온은 다소 낮아지겠지만 밤에도 높은 기온과 습도가 이어질 것으로 예상된다며 온열질환과 국지성 폭우에 모두 대비해야 한다고 당부했다.