경력보유여성 재취업 기회 제공 및 주거취약계층 주거 환경 개선…1석 2조 생활밀착형 일자리 성과

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 경력보유여성의 일자리 창출과 다문화·저소득 가구의 주거환경 개선을 결합한 ‘2026년 주거공간 스타일링 서비스 사업’을 본격적으로 추진하고 있다.

특히 올해는 박준희 관악구청장이 직접 민생 현장을 챙기기 위해 발벗고 나서 눈길을 끌었다. 박준희 관악구청장은 3일 오후 낙성대동에 위치한 다문화 가정을 방문해 ‘주거공간 스타일링 서비스 사업’ 현장을 직접 점검하고, 수혜 가정과 현장 서비스팀을 격려하는 소통의 시간을 가졌다.

이날 현장에서 박 구청장은 사업 수행기관인 관악일자리행복주식회사로부터 사업 진행 상황을 보고받았으며, 현장 서비스팀의 정리수납 과정을 가까이서 살펴보며 현장의 생생한 의견을 청취했다.

구의 대표적인 생활밀착형 정책인 ‘주거공간 스타일링 서비스’는 육아와 가사 등으로 경력이 단절된 여성에게 전문 정리수납 분야의 재취업 기회를 제공하는 동시에, 주거환경 개선에 어려움을 겪는 취약 가구를 지원하는 일거양득의 사업이다.

올해 사업은 4월부터 10월까지 운영된다. 이를 위해 구는 행정인력 2명과 서비스 인력 8명 등 총 10명의 인력을 채용했으며, 관내 총 80가구를 대상으로 전문적인 정리수납 서비스를 제공할 예정이다. 현재까지 사전 점검 30가구, 정리수납 서비스 14가구를 완료하는 등 차질 없이 사업을 이어가고 있다.

아울러 이번 구청장의 현장 방문은 사업 수행기관인 관악일자리행복주식회사의 창립 1주년을 맞아 의미를 더했다. 관악일자리행복주식회사는 지난해 7월 관악구가 설립한 일자리 전문기관으로, 어르신, 경력보유여성 등 취업 취약계층을 위한 맞춤형 일자리 창출에 앞장서 왔다.

창립 1주년을 맞은 현재, ‘주거공간 스타일링 서비스’ 사업 등 올해 6월 기준 총 48개의 일자리를 창출해냈다.

이외에도 수익사업으로 ▷지역특화 물품 판매 ▷청사 내 ‘강감찬카페’ 운영, 공동대행사업으로 ▷샤로수길 로컬브랜드 육성사업 ▷행정재산 청소용역 수행 등 다각적인 사업을 펼치며 지역 내 일자리 기반 조성과 주민 삶의 질 향상에 기여하고 있다.

구는 앞으로도 주민이 체감할 수 있는 생활밀착형 일자리 사업을 지속적으로 발굴하고 추진할 계획이다.

박준희 구청장은 “일자리야말로 최고의 복지”라며, “앞으로도 취업취약계층을 위한 양질의 일자리 창출과 구민들에게 실질적으로 도움이 되는 다양한 일자리 정책을 추진하여 ‘주민이 행복한 관악, 주민이 잘사는 관악’을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.