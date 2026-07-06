7월 14일 청년 온라인 간담회 줌(ZOOM)으로 진행 강동구 거주·활동 청년 40명 내외 참여…7월 7일까지 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)가 민선 9기 청년정책 수립 과정에서 청년들의 다양한 요구와 현장의 목소리를 적극적으로 수렴하기 위해 ‘청년과의 대화, 청년 온라인 간담회’를 개최한다.

이번 간담회는 2026년 7월 14일 화요일 오후 8시부터 화상회의 플랫폼 줌(ZOOM)을 활용해 온라인으로 진행된다. 참여 대상은 강동구에 거주하거나 강동구 소재 직장·학교·사업장·단체 등에서 활동하는 19세부터 39세까지의 청년이다.

이번 간담회에서는 청년들이 강동구에 바라는 점을 이야기하고, 청년정책에 관한 생각을 자유롭게 나눌 수 있다. 구는 이번 간담회를 통해 청년 일자리, 주거, 문화, 복지, 공동체 등 청년들의 생활 전반에 대한 현장의 목소리를 듣고, 이를 향후 민선 9기 청년정책을 수립하는 데에 기초자료로 활용할 계획이다.

참여자 모집 기간은 2026년 6월 24일부터 7월 7일까지다. 참여를 희망하는 청년은 모집 기간 내 강동구청 누리집(참여소통→온라인신청→행사/접수)에서 신청하면 된다. 모집 인원은 40명 내외다.

이수희 강동구청장은 “청년정책은 청년 당사자의 목소리에서 출발해야 한다”라며 “이번 온라인 간담회를 통해 강동구 청년들의 생생한 의견을 듣고, 이를 바탕으로 민선 9기 청년정책의 방향을 모색해 나가겠다”고 말했다.