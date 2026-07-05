[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘흑백요리사2’로 큰 인기를 얻었으나 ‘전과 6범’이라는 사실이 알려져 실망을 안겨준 셰프 임성근이 대형 식당을 열었다.

임 셰프는 5일 자신의 인스타그램에 경기도 파주에 식당을 오픈한다고 밝혔다. 6~8일 가오픈한 후, 9일 정식으로 문을 연다는 계획이다.

식당은 3층 규모 건물을 모두 사용한 대규모로 조성되며, 1층은 짜글이, 2층은 갈비를 판매하는 식당이고, 3층은 카페다.

임 셰프는 오픈 초기에는 예약제로 운영하지 않고 방문 순서대로 손님을 받을 계획이라고 밝혔다.

임 셰프는 한식 경력 40년이 넘는 국가 공인 조리기능장으로, 2015년 tvN ‘한식대첩 3’에서 우승하며 이름을 알렸다. 이후 넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’에 백수저 셰프로 출연해 인기를 끌었다. 그는 방송 출연 이후 ‘음주운전 4회, 무면허 오토바이 운전 1회, 쌍방 폭행 1회’ 등 총 전과 6범 사실이 알려지며 논란의 중심에 서기도 했다.