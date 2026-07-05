[헤럴드경제=김성훈 기자] 최근 인기를 끌고 있는 아이돌 그룹 ‘리센느’의 ‘거제 소녀’ 원이가 “무섭노”라고 말했다가 ‘일베 논란’에 휩싸였다. 조국 전 조국혁신당 대표와 이준석 개혁신당 대표까지 가세해 논란이 커지고 있다.

최근 원이의 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’에 올라온 영상에서는 공포스러운 분위기가 조성되자, PD가 원이에게 “무섭노”라고 물었다. 이에 원이는 “무섭노. 조명부터 무서운데”라고 답했다.

이 영상에 대해 다큐멘터리 ‘어른 김장하’를 연출한 김현지 MBC경남 PD가 이달 1일 X(옛 트위터)에 “여성 아이돌과 PD가 사이좋게 ‘노노’ 주고받고 있어 무척 속상했다”는 글을 남기면서 공론화됐다.

‘노’는 극우 성향 사이트인 ‘일간베스트(일베)’에서 노무현 전 대통령을 조롱할 때 쓰는 말이다. 원이의 대화 맥락상 경상도 사투리라도 ‘노’가 들어가기 어색한 상황이기 때문에 일베식 표현이 의심된다는 비판이 제기됐다. 반면 경상도 사람인 원이가 자기 지역 사투리를 쓴 것이 문제가 될 것이 없다는 주장도 맞섰다.

논란이 커지자 조국 전 대표는 5일 페이스북에 “노무현 전 대통령을 조롱하는 차원에서 일베가 문장 끝에 ‘노’를 붙여 사용하는 것을 옹호하며 부산과 영남에서도 그렇게 쓴다는 사람들이 있다”며 “이에 대한 반박으로 부산 사람(조 전 대표의 출신지가 부산)의 구별법을 참조하시길”이라고 적었다.

그는 “영남말 질문 문장에서 ‘나’와 ‘노’는 구별되어 사용된다”며 “‘나’는 예와 아니오를 확인할 때 사용하고, ‘노’는 구체적 상황 설명을 요청할 때 사용한다”고 주장했다. 이어 “나의 관찰로는 일베는 표준말 뒤에 기계적으로 ‘노’를 붙여 사용한다”고 했다.

조 전 대표의 글에 개혁신당 이준석 대표는 같은 날 페이스북을 통해 “(조 전 대표가) 말끝 하나로 사상을 검증하려고 한다”라며 “경남 거제 출신의 스물두 살 아이돌이 고향 말로 ‘무섭노’라고 했다는 이유로 일베 낙인이 찍혔다. 언어학자들이 동남방언에서 ‘노’는 의문뿐 아니라 감탄과 독백에도 두루 쓰이는 어미라고 설명해도, 낙인찍기는 멈추지 않는다”고 반박했다.

이어 “부산 출신임을 강조하고, 윤석열 전 대통령을 비판할 때는 ‘고마 치아라 마’라며 사투리를 이용하시던 조 전 대표가 사투리로 이런 논쟁을 만들 줄은 몰랐다”며 “밈을 만든 사람들을 타박한다며 말을 뿌리째 뽑아버리면, 경상도 사투리는 정말 그 사람들만 쓸 수 있는 말이 된다. 그것이야말로 일베가 가장 바라던 승리다”라고 했다.