지난해 수입 맥주 41.7% 차지…EU 제치고 1위

[헤럴드경제=전새날 기자] 지난해 일본 맥주 수입량이 10만t을 넘었다.

5일 식품의약품안전처 ‘2026년 수입식품 등 검사연보’에 따르면 작년 일본 맥주 수입량은 전년 대비 22% 증가한 10만322t으로 집계됐다. 일본 맥주 수입량이 연간 기준 10만t을 웃돈 것은 사상 처음인 것으로 보인다.

일본 맥주 수입량은 2011년 1만2369t에서 꾸준히 증가해 2018년 8만6566t까지 늘었다. 하지만 2019년에는 한일 관계 악화로 국내에서 일본제품 불매 운동이 일어나면서 일본 맥주 수입량이 5만860t으로 감소했다. ‘노재팬(No Japan)’ 여파가 지속된 2020년과 2021년에는 각각 1만t에도 미치지 않았다.

그러다 2022년부터 다시 일본 맥주 수입량이 늘기 시작해 2023년 7만1446t, 2024년 8만2229t을 기록했다.

일본 맥주는 지난해 지역별 수입량 순위에서도 유럽연합(EU)을 제치고 1위에 올랐다. 작년 전체 맥주 수입량은 24만442t이었다. 그중 일본 맥주 점유율은 41.7%였다.

EU 맥주 수입량은 2019년 20만t에 육박했으나, 이후 감소세가 이어지면서 2024년에는 8만4254t으로 줄었다. 지난해 수입량은 6만3161t이었다.