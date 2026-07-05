안보·통상 협상에 영향 주목…“정부, 계속 설명해야”

[헤럴드경제=이영기 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 쿠팡 주식을 보유한 것으로 알려졌다. 그간 미 행정부·의회의 쿠팡 옹호 공세 배경에 대한 여러 해석까지 나오고 있다.

미국 정부와 의회는 그간 쿠팡을 엄호하고 한국을 공격했다. 이러한 점이 한미 관계에 악재로 작용했는데, 미국 정부와 쿠팡의 유착이 다시 한번 드러난 것이다.

연합뉴스에 따르면 5일 미 정부윤리청(OGE)이 공개한 트럼프 대통령 재산 신고 자료를 분석해보면 트럼프 대통령은 현재 최대 13만달러(약 2억원) 규모의 쿠팡 주식을 보유한 것으로 추정된다.

트럼프 대통령의 재임 중 주식 거래는 운용사를 통해 이뤄져 왔다. 트럼프 대통령은 투자 계좌 운용에 본인이 전혀 관여하지 않는다는 입장을 밝힌 바 있다.

다만 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡에 대한 국내 사법당국의 조사 등에 미국 행정부나 의회가 ‘미국 기업 차별’이라는 논리로 반박했던 모습 등은 책임에서 자유로울 수 없다는 지적이 제기될 수도 있다.

트럼프 대통령 외에 쿠팡 문제의 소관 당국자인 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표는 쿠팡에서 강연·자문 사례금을 받은 이력이 있었다. 엘리슨 후커 국무부 정무차관도 취임 전 쿠팡에 컨설팅 서비스를 제공하고 보수를 받았다고 신고한 사실이 밝혀졌다.

미국의 공세 배경에 쿠팡의 전방위적인 로비는 물론 트럼프 대통령마저 주식을 보유할 정도로 일정 수준 이상의 관계가 있었다는 점에서 장차 한미관계에 어떤 파급력을 가져올지 주목된다.

우리 정부는 트럼프 대통령의 쿠팡 주식 보유에 대해 직접적인 언급을 피하고 신중한 태도를 유지하면서 상황 관리에 주력하는 모습이다.

외교가에서는 미국 기업을 챙기고 보호한다는 인상을 줌으로써 유권자들의 호감을 사려는 미 의회의 이런 분위기가 쿠팡을 둘러싼 사실관계와는 별도로 한동안 이어질 것이라는 전망이 나온다.

이에 따라 정부가 미국 의회나 싱크탱크 등을 상대로 지금까지 펼쳐 온 대외적 설명 활동을 더욱 강화하면서 한국의 입장과 쿠팡의 문제점을 각인시켜 나가야 한다는 지적이 제기된다.

민정훈 국립외교원 교수는 “정부는 설명 활동을 더 열심히 광범위하게 해 나가야 한다”고 조언했다.