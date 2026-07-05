“올공 개표소 임차료 벌써 2억원…재검표해야 투표함 옮길 명분도 생겨”

[헤럴드경제=이영기 기자] 국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회 위원장인 윤상현 국민의힘 의원은 5일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 내에 남아있는 투표지 247만장에 대한 공개 재검표를 추진할 계획이라고 밝혔다.

윤 의원은 이날 국회에서 현안 관련 브리핑을 열고 “(선관위가 경기장을) 임차하는 비용이 7월 10일까지 약 2억원이 든다고 한다”며 “그래서 중앙선관위에 247만표를 공개적으로 재검증해 잘못된 투개표가 없었다는 것을 보여달라는 것”이라고 말했다.

이어 “사람들을 동원해 재검표하는 데 5000만원 정도가 들 것으로 예상된다”며 “계속해서 임차하면서 비용이 드는 것보다 한번에 정확히 재검표하는 것이 그것(봉쇄된 투표함)을 옮길 명분도 생기는 게 아닌가 생각한다”고 덧붙였다.

윤 의원은 이와 관련해 이번주 여야 간사가 이 문제를 협의해 줄 것을 요청했다고 밝혔다.

윤 의원은 “여야 간사 간 협의를 해 달라고 요청해 곧 결론이 나올 것으로 본다”며 “지난주 중앙선관위 기관보고에서 강동완 사무총장 대행도 (재검표에 대해) ‘좋다’, ‘하겠다’는 의견을 밝혔다”고 전했다.

오는 7일 예정된 중앙선관위·서울시선관위 현장조사에서는 투표용지 인쇄비율 축소 결정 과정과 본투표 당일 지휘·보고 체계를 중점적으로 살필 방침이라고 밝혔다.

윤 의원은 “작년 11월 노태악 당시 중앙선관위원장을 필두로 한 선관위 전체회의가 있었다. 40페이지 분량의 보고서로 적시된 내용을 기억하는 사람은 2명밖에 없다”며 “투표지에 관한 것을 중앙선관위 규칙으로 제정하지 않고 위임 전결 규정으로 한 문제 등을 살필 것”이라고 말했다.

한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 이날 선관위 특검 ‘제3자 추천’을 주장한 데 대해선 “야당이 추천하는 것이 투표용지 부족사태의 실체적 진실에 접근하는 데 훨씬 더 도움이 되지 않겠냐”고 강조했다.

윤 의원은 “특검을 해야 투표용지 부족 사태뿐 아니라 예산 낭비, 수의계약, 인사행정, 채용 비리 문제 등 선관위 전체를 수술대에 올려놓을 수 있다”고도 강조했다.