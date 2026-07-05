혁신당 “통합이란 이름으로 용인 안 돼…사퇴해야”

[헤럴드경제=이영기 기자] 이병태 규제합리화위원회 부위원장의 “5·18이 성역이 됐다”는 발언을 놓고 파열음이 이어지고 있다. 더불어민주당 일부 의원은 5일에도 사과를 촉구했다.

서영석 민주당 의원은 이날 소셜미디어(SNS)에 “5·18 민주화운동을 향한 혐오와 조롱이 표현의 자유라는 이름으로 정당화될 수 없다”며 “지금이라도 민주주의의 역사를 폄훼한 것에 대해 사과하는 것이 공직에 있는 사람의 올바른 태도”라고 말했다.

김남국 의원도 페이스북에 “국가가 국민에게 총부리를 겨눈 비극과 시민들이 목숨으로 민주주의를 지켜낸 역사를 희화화하는 행위까지 표현의 자유로 감쌀 수는 없다”며 “잘못된 인식과 망언에 대해 국민 앞에 즉각 사죄하라”고 촉구했다.

최민희 의원은 이날 청와대가 ‘부적절한 언행’을 공개 경고한 것과 관련 “‘뭘 사과해야 하는지 모르겠다’는 님은 이재명 정부와 안 어울린다”며 “즉시 사퇴하라”고 말했다. 최 의원은 전날에도 “5·18 폄훼와 조롱이 무슨 표현의 자유인가”라고 비판한 바 있다.

박병언 조국혁신당 선임대변인은 논평을 내고 “5·18 민주화운동은 헌법전문에 수록하는 데 국민적 합의가 있을 정도로 지금의 한국 사회의 배경이 되는 역사”라며 “이에 대해 ‘북한 같다’며 정면으로 색깔론을 제기한 인사까지 통합이라는 이름으로 용인해서는 안 된다”고 말했다.

이어 “이 부위원장의 발언은 우리 사회가 통합적 운영을 위해 용인할 수 있는 수준을 넘어섰다”며 사퇴를 요구했다

앞서 이 부위원장은 최근 배재고가 광주제일고와의 경기 중 ‘스타벅스 가야지’라는 응원 구호를 외쳐 징계 등이 거론되자 SNS에 “5·18이 성역이 됐다”며 “북한의 모습”이라고 이를 비판하는 글을 올렸다. 청와대는 전날 “정부 소속 기관의 책임 있는 위치의 사람으로서 부적절한 처신”이라고 공개 경고했다.

우파 성향인 그는 지난 3월 총리급인 규제합리화위원회 부위원장으로 발탁됐다.