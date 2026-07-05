한국인은 감소, 외국인은 증가 추세

[헤럴드경제=이영기 기자] 국내 취업 중인 선원 가운데 한국인 선원의 비중이 줄고 있다. 전체 선원 가운데 절반 이하인 45% 수준인 것으로 집계됐다.

연합뉴스에 따르면 해양수산부는 5일 이 같은 내용을 담은 ‘2026 한국선원통계연보’를 발간했다고 밝혔다.

한국선원통계연보에는 국내 취업 선원 현황, 한국인과 외국인 고용 현황, 임금 수준 등이 담겼다.

지난해 말 기준으로 국내 취업 선원은 모두 6만543명으로 집계됐다. 한국인은 2만7372명(45.2%)으로, 전년보다 1359명 줄었다. 국내 취업 선원 중 한국인 비중은 계속 줄어드는 추세다.

반면 외국인은 작년 말 3만3171명(54.8%)으로, 전년보다 650명 늘었다. 외국인 선원은 인도네시아와 필리핀 등 동남아 출신이 대다수다.

한국인 선원의 임금 수준은 월평균 655만원으로 조사됐다. 전년(624만원)보다 31만원(5.0%) 증가했다. 10년 전(442만원)과 비교하면 48.2% 증가한 액수다.

한국인 선원을 연령대별로 보면 60세 이상이 1만2002명(43.9%)으로 가장 많았다. 40∼50대가 8448명(30.9%)으로 그 뒤를 이었고, 40대 미만은 6922명(25.2%)이었다.

40대 미만 선원의 비중은 2023년 22.1%에 그쳤으나 2024년 24.4%로 올랐고, 지난해도 증가세를 이어갔다.

해수부는 “여전히 60세 이상 고령 선원의 비중이 높지만, 최근 3년간 40대 미만 청년 선원의 비중이 늘어나고 있는 것은 장기적인 인력 안전성 및 산업 경쟁력 확보 측면에서 긍정적인 신호”라고 분석했다.