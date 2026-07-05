[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자] 최근 글로벌 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 미래차 산업은 생산 중심에서 재사용·재제조·재활용을 포함한 순환경제 중심으로 확대되고 있는 가운데, 강원특별자치도 횡성군 묵계리 일원이 친환경 미래차 부품의 중심으로 개발된다.

산업통상자원부는 ‘완전정밀분해 적용 친환경 미래차 부품산업 지원사업’ 공모에서 강원특별자치도를 선정했다고 5일 밝혔다. 전기차 보급 확대에 따라 사용 후 배터리와 전동화 부품 시장도 빠르게 성장할 것으로 전망된다.

이번 사업은 2026년부터 2030년까지 국비 100억원, 지방비 93억원 등 총사업비 193억 원을 투입해 사용 후 전기차 핵심부품인 인버터, 감속기, 차량용 충전기(OBC)의 정밀분해와 결함 분석, 성능·안전성 시험평가 체계를 구축하는 것이다.

강원특별자치도와 횡성군, 한국건설생활환경시험연구원(KCL)이 이 사업을 공동 주관하며, 강원테크노파크, 한국자동차연구원, 경북테크노파크가 참여한다.

인버터, 감속기, 차량용 충전기(OBC) 등 전동화 핵심부품은 고부가가치 소재와 첨단 전력전자 기술이 집약된 분야로, 성능 진단과 재제조, 자원 회수를 통해 높은 경제적 가치를 창출할 미래 유망산업으로 주목받고 있다.

국내 시장이 신품 교체 중심의 구조가 여전히 대부분을 차지하고 있어 소비자의 유지·보수 비용 부담이 크고, 재제조 부품의 신뢰성 검증 체계와 표준도 충분히 마련되지 않은 실정이라는 점은 묵계리 단지의 성장 가능성을 짐작케 한다.

강원특별자치도는 이번 사업을 통해 사용 후 전동화 핵심부품의 상태 진단부터 정밀분해, 성능평가, 안전성 검증, 결함 원인 분석까지 전주기 지원체계를 구축할 계획이다.

또한 재제조 부품 시험평가 절차와 단체표준 개발을 추진해 미래차 부품 재제조 산업의 품질 기준을 마련하고, 관련 기업의 기술 경쟁력 강화와 시장 활성화를 지원할 방침이다.

아울러 기존에 추진 중인 재제조 배터리 안전성 평가센터와 연계해 지역 미래차 부품기업의 기술사업화와 신시장 진출을 촉진하고, 미래차 순환경제 산업 육성을 통해 강원의 새로운 성장동력을 확보할 것으로 기대된다.

강원특별자치도 한영선 산업국장은 “이번 공모사업 선정은 민선 9기 출범과 함께 강원이 미래차 순환경제 산업의 핵심거점으로 도약하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “전동화 핵심부품 재제조 기술 고도화와 시험평가 인프라를 구축해 관련 기업 유치와 산업 경쟁력을 높이고, 미래차 산업의 지속가능한 성장 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.