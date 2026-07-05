지난해 5월 진수식 때 좌초된 ‘강건호’

[헤럴드경제=이영기 기자] 진수식 도중 좌초했던 북한의 신형 5000t급 구축함 ‘강건호’. 김정은 북한 국무위원장은 최근 강건호에 탑재된 미사일과 함포 등 주요 무기체계 시험을 참관했다.

연합뉴스에 따르면 조선중앙통신은 “구축함 ‘강건호’의 전투체계 성능 평가 시험계획에 따라 3일 전략순항미사일 시험발사와 함상포 및 자동 기관포(총)들, 전자전 수단들을 비롯한 주요 무기체계들의 시험이 진행”됐다고 5일 보도했다.

통신은 “해당 시험은 함에 탑재된 각종 무기체계들에 대한 전투 적용성을 검토, 확증하기 위한 평가공정의 일환”이라고 설명했다.

이날 시험에서는 함의 목표 탐지 및 정보 처리 능력, 통합 화력 체계에 대한 검열이 이뤄졌으며, 함상포 등 사격에 이어 전략 순항미사일 발사가 실시됐다.

해안가에서 시험을 지켜본 김 위원장은 “ 최근 우리 무기체계 개발 동향을 보면 우리식 해군 전투체계 발전의 잠재성을 확신할 수 있으며 이는 우리 군대의 전략적 행동의 준비태세를 변화시키는 데서 커다란 가능성을 제공해준다”고 말했다.

김 위원장은 해상 및 수중전투체계들을 개발하고 군사 행동 수역을 전개하는 데 필요한 단계별 과업을 제시했다.

그는 “우리는 신뢰할 수 있는 전쟁 억제력과 전쟁 수행 능력을 유지하고 부단히 확대하기 위한 사업들을 계속 힘있게 다그쳐나가야 한다”며 “절대적인 힘을 보유하기 위한 우리의 정치적 의지와 결심을 더욱 명백한 행동으로 보여줄 것”이라고 예고했다.

김 위원장은 해군 중심의 함대 기지 건설과 각급 조선소의 능력을 확대하기로 한 노동당 중앙위원회 제9기 제2차 전원회의 내용을 상기하면서 “국가의 해상주권 수호와 전쟁억제력행사에서 중요한 위치를 차지하는 우리 해군의 강화를 위하여 국가적인 조치들을 강구”하겠다고 강조했다.

김 위원장은 함선 및 무기체계 연구기관 관계자들을 격려한 뒤 ‘강건호’의 시험공정을 끝내고 2개월 이내에 취역하라고 해군에 지시했다. 아울러 함선 공업 발전과 관련한 중요협의회를 소집했다.

‘강건호’는 지난해 5월 열린 진수식 당시 물에 띄우려던 중 선체가 기울어지며 넘어져 좌초했다. 고작 사고 22일 만에 배를 물에서 건져 진수식을 강행했으나 그동안 정상 작동 여부에 의문이 제기돼 왔다.

김 위원장 지시대로 ‘강건호’가 두 달 안에 취역한다면, 좌초 사고가 발생한 지 1년여 만에 실전 배치되는 셈이다.

앞서 북한은 지난달 23일에도 남포항에서 5천t급 신형 구축함 ‘최현호’의 취역식을 연 바 있다.