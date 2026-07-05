앞에선 ‘군복’ 입고 전선 시찰, 뒤로는 트럼프와 85분 ‘밀착 대화’ 푸틴 “민간 공격 시 안보 완충지대 확대”…트럼프 ‘기민한 중재 외교’ 시험대

[헤럴드경제=이정환 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 미국 독립 250주년을 맞아 도널드 트럼프 미국 대통령과 90분간 긴밀한 전화 통화를 가졌다. 최근 우크라이나의 거센 드론 공세로 전황이 고정하고 있다는 분석이 나온 가운데 푸틴 대통령이 미국과의 관계 개선 카드로 꺼내들며 외교적 주도권확보에 나선 것으로 풀이된다.

5일(현지시간) 타스·로이터통신 등에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책보좌관은 푸틴 대통령이 미국의 독립 250주년을 축하하며 트럼프 대통령과 통화를 시작했다고 밝혔다.

우샤코프 보좌관은 이번 통화가 “정확히 1시간 25분동안 이어졌다”며 실무적이면서도 매우 건설적인 분위기에서 진행됐다고 설명했다.

특히 이번 통화에서는 다음 주 튀르키예에서 열리는 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 앞두고 우크라이나 전쟁의 해결책을 위한 구체적인 움직임이 논의됐다.

트럼프 대통령은 전쟁 해결책을 찾는 데 적극적인 지원 의사를 밝혔으며, 미국 측 특사인 스티브 윗코프와 맏사위 재러드 쿠슈너를 모스크바에 다시 보내 중재 노력을 이어갈 준비가 돼 있다고 언급한 것으로 알려졌다. 푸틴 대통령 역시 현재 우크라이나 전황에 대한 러시아 측의 현실적인 평가를 트럼프 대통령에게 가감 없이 전달했다.

양국 정상은 제2차 세계대전 당시 미국과 소련의 동맹까지 언급하며 우호적인 분위기를 연출했다. 크렘린궁은 별도의 축하 전문을 통해 “러시아와 미국은 세계 최대 핵보유국으로서 국제 안보에 특별한 책임을 지고 있다”며 “평등하고 상호 이익이 되는 건설적 관계가 국제사회 전체의 이익에 부합한다”고 강조했다.

한편, 트럼프 대통령은 전날 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과도 전화 통화를 마쳐 양측 정상 모두와 연쇄 접촉을 갖는 ‘기민한 중재 외교’ 행보를 보였다. 젤렌스키 대통령은 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 트럼프 대통령과의 대화를 “매우 좋은 통화”라고 평가했다.

외교가에서는 이번 통화를 두고 푸틴 대통령의 고도의 전략적 포석이라는 해석이 나온다. 통화에 앞서 푸틴 대통령은 지난 3일, 약 6개월 만에 군복 차림으로 전선 지원 지휘소를 전격 방문했다. 외신들은 푸틴 대통령이 우크라이나의 드론 반격으로 러시아가 밀리고 있다는 대내외적 인식을 불식시키고, 전쟁의 중요한 분기점에서 승리 의지를 과시하려 한 것으로 분석했다.

푸틴 대통령은 군 지휘부로부터 우크라이나 동부 요충지인 코스티안티니우카를 장악했다는 보고를 받은 뒤, “우크라이나가 러시아 민간 인프라를 공격할수록 더 많은 영토를 ‘안보 완충지대’로 편입하겠다”며 강경 태세를 고수했다. 또한 젤렌스키 정권을 향해 “다른 일은 할 줄 모르는 배우들”이라고 비난 수위를 높였다. 반면 우크라이나 측은 “코스티안티니우카 함락 주장은 또 하나의 러시아식 거짓말”이라며 실제 전황은 다르다고 즉각 반박했다.