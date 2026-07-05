‘생동하는 신한, 압도적 몰입’ 슬로건 시장 지위 제고와 AX 달성 다짐 AI 에이전트가 토론 파트너 눈길 진옥동 “신한 고유의 야성 회복”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융그룹이 하반기 경영포럼에서 그룹 경영진 300여명이 참석한 가운데 시장 경쟁력 회복과 인공지능 전환(AX)을 핵심 과제로 제시했다. 진옥동 회장은 “지금 바꾸지 않으면 미래는 없다”며 AI 시대에 맞는 리더십 전환과 실행력 강화를 주문했다.

신한금융그룹은 지난 3~4일 경기 용인 신한은행 블루캠퍼스에서 그룹 경영진 약 300명이 참석한 가운데 이 같은 내용을 골자로 한 ‘2026년 하반기 경영포럼’을 개최했다고 5일 밝혔다. 이번 포럼은 ‘생동하는 신한, 압도적 몰입’을 슬로건으로 내걸고 시장 지위 회복과 인공지능 전환(AX) 가속화를 주제로 진행됐다.

진 회장은 “단순히 의지와 결기만으로는 목표를 달성할 수 없다”며 “차별적인 상품·서비스 개발에 더해 ‘몰입’과 ‘팀웍’을 바탕으로 도전적인 지향점을 설정해야 한다”고 주문했다. 이어 “AI 시대에서 경영진은 매니저가 아닌 조정자가 되어야 한다”며 “리더들부터 AI를 활용해 각자의 역량 강화에 나서야 할 것”이라고 강조했다.

경영진이 그룹의 현주소를 진단하고 실행 전략을 재점검하는 데 초점을 맞췄다. 첫날에는 ‘2030년 신한금융이 시장에서 사라진 상황’을 가정한 영상을 시작으로 외부 시각에서 바라본 그룹의 경쟁력을 진단하는 강연이 이어졌다. 참석자들은 급변하는 금융환경 속에서 위기의식을 공유하고 경쟁력 회복 방안을 논의했다.

이어 경영진들은 사전에 작성한 ‘메타인지 노트’를 바탕으로 업무 추진 과정과 시행착오를 공유하고 상호 피드백을 진행했다. 이후 ‘리부트 노트’를 통해 실행 전략을 다시 점검하고 핵심 장애요인과 해결 방안을 구체화했다.

특히 이번 포럼에서는 신한금융이 자체 개발한 AI 에이전트가 토론의 ‘레드팀’ 역할을 맡았다. AI는 토론 내용을 실시간으로 분석해 반론과 대안을 제시했으며, 사전 과제 피드백과 발표 평가에도 활용돼 토론의 객관성을 높였다. 자회사 비상임이사와 실무자로 구성된 워킹그룹도 토론에 참여해 실행 전략을 함께 점검했다.

둘째 날에는 그룹 AX 추진 수준을 진단하고 AI 네이티브 컴퍼니 전환을 위한 하반기 추진 계획을 공유했다. 자회사별 AI 에이전트 활용 사례를 통해 업무 혁신 성과를 다뤘다. 또 현장에는 AI 솔루션 체험부스도 마련돼 경영진이 직접 다양한 AI 기술을 체험했다.

한편, 신한금융은 이번 포럼에서 논의된 내용을 바탕으로 하반기 그룹 차원의 AI 전환과 실행력 강화에 속도를 낼 계획이다. 앞서 올 연초 신한금융은 AX를 위한 그룹 핵심 인재인 ‘AX 혁신리더’도 선발한 바 있다.