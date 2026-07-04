블룸버그 보도 “스페이스X·아람코 잇는 역대급 IPO”

[헤럴드경제=강승연 기자] SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 상장이 임박한 가운데 상장 주관사들에 조달 자금의 약 0.5%를 수수료로 지급하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

4일(현지시간) 블룸버그에 따르면 K하이닉스의 최근 시가총액을 기준으로 할 경우 이번 공모를 통해 조달할 수 있는 자금은 약 265억달러(약 40조5450억원)다.

0.5%의 수수료율이 적용될 경우 총 수수료는 1억3000만달러(약 1989억원) 수준이 될 것으로 추정된다.

주관사는 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건 등 글로벌 대형 투자은행(IB) 4곳이다. SK하이닉스는 현재 수수료와 성과보수 등을 놓고 이들과 논의를 진행하는 것으로 알려졌다.

0.5%의 수수료율은 최근 역대 최대 규모 기업공개(IPO)를 진행한 스페이스X의 수수료율(0.67%)보다 낮은 수준이다.

그러나 자금 조달 규모가 큰 ‘메가 딜’인 만큼 올해 아시아 기업 관련 거래 중 손꼽히는 수수료 규모가 될 것으로 블룸버그는 전망했다.

블룸버그는 이번 ADR 상장이 스페이스X(약 860억달러), 사우디아라비아 아람코(약 294억달러)를 잇는 역대급 주식 공모가 될 가능성이 있다고 평가했다.

SK하이닉스가 오랫동안 한국 증시에 상장돼 있고 올해 글로벌 기술주 가운데 가장 주목받는 종목 중 하나인 만큼 투자자들의 인지도가 높아 주관사들의 업무 부담도 상대적으로 적을 것으로 내다봤다.

SK하이닉스는 전체 발행주식의 최대 2.5%에 해당하는 보통주를 기초자산으로 ADR을 발행할 계획이라고 밝혔지만, 실제 발행 물량과 공모 규모는 해외 기관투자가 대상 수요예측(북빌딩) 결과를 거쳐 결정된다. ADR은 외국 기업이 미국 증시에서 자사 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 증권이다.