張지도부 체제 해산 조건 2가지 현재 ‘불가’ 자진사퇴 의사 없고, 비대위 전환도 난망 6일 친한계 징계 심의 앞두고 갈등 고조 내부선 “우리끼리 싸우느라…” 한탄도

[헤럴드경제=윤채영 기자] 6·3 지방선거 패배를 이유로 장동혁 국민의힘 대표의 사퇴론이 제기된 지 한 달이 지났지만 당내 갈등은 좀처럼 출구를 찾지 못하고 있다.

장 대표는 사퇴 요구에 ‘징계’ 카드로 맞서는 반면 쇄신파 역시 현실적으로 지도부를 교체할 만한 동력을 확보하지 못하면서 당 내전만 장기화하는 모습이다.

4일 정치권에 따르면 현재 국민의힘 안에서 장 대표 체제를 끝낼 현실적인 선택지는 사실상 두 가지뿐이다. 장 대표가 스스로 물러나거나 선출직 최고위원 4명이 동반 사퇴해 비상대책위원회 체제로 전환하는 방식이다. 다만 장 대표는 “의원 총의를 거쳐도 사퇴하지 않겠다”고 밝힌 바 있다.

비대위 전환 역시 현재로선 가능성이 낮은 상황이다. 우재준·양향자 최고위원만 최고위원직 사퇴를 주장하고 있을 뿐 김민수 최고위원은 장 대표를 지지하고 있고, 김재원·신동욱 최고위원도 사퇴를 결심할 만한 구체적 계기가 없는 상황으로 풀이된다.

이에 장 대표의 퇴진을 요구하는 쇄신파도 마땅한 해법을 내놓지 못하고 있다. 한 친한계 의원은 헤럴드경제와 통화에서 “(장 대표가) 이미 정치적으로는 끝났다”면서도 “(장 대표 퇴진까지는) 시간이 걸릴 것이고 시기도 알 수 없다”고 말했다. 다른 친한계 의원도 “당장은 끌어내릴 방법이 없다”고 했다.

우재준 최고위원 역시 최근에 “가을 전 총사퇴”를 언급하면서 지도부 총사퇴 요구에서 한발 물러섰다. 장 대표가 중앙선거관리위원회 부실 선거 논란을 고리로 국정조사와 특검을 연이어 요구하며 정치적 공간을 확보하자 당장 지도부를 흔들 동력이 약해졌다는 분석이다.

이처럼 양측 모두 마땅한 출구를 찾지 못한 가운데 장 대표는 오히려 강경 기조를 이어가고 있다. 건강 악화로 입원했던 장 대표는 퇴원 이후 연일 올림픽공원을 찾아 선거 부실을 규탄하는 청년들과 만나며 지지층 결집에 나섰고, 자신에게 사퇴를 요구한 의원들을 겨냥해 징계 가능성을 거론하며 압박 수위를 높였다.

당 중앙윤리위원회는 오는 6일 친한(친한동훈)계 의원들에 대한 징계 안건을 심의한다. 장 대표가 김용태·김재섭·우재준 의원 등을 공개 거론하며 징계를 예고한 만큼 실제 징계 여부에 관심이 쏠린다.

다만 당 안팎에서는 실제 중징계까지 이어질 가능성은 크지 않다는 관측도 적지 않다. 당내 갈등을 더 키울 경우 장 대표에게도 부담이 될 수 있어서다. 한 국민의힘 의원은 장 대표가 친한계인 배현진 의원을 징계했다가 법원이 효력정지 가처분 신청을 인용한 사례를 언급하며 “법원이 당의 징계 결정에 그 정도로 개입하는 일은 드물다. 그만큼 문제가 있었다는 뜻”이라고 말했다.

당내에서는 여당을 견제해야 할 제1야당이 내부 갈등에만 매몰되고 있다는 우려도 나온다. 한 초선 의원은 “현실적으로 지금 지도부 체제를 무너트릴 방법이 없다. 당분간 서로 놔주면 안 되겠느냐”며 “물가는 천정부지로 오르고 있는데 정부의 경제 실정을 공격해야 할 야당이 우리끼리 싸우느라 정작 해야 할 메시지가 전혀 힘을 받지 못하고 있다”고 했다.