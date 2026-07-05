모두의카드·전세사기 피해금 선지급 등 국민 실생활에 도움되는 정책 발굴 공로

[헤럴드경제=소민호 기자] 모두의카드 사용 확대, 전세사기 피해자 지원 등 국민 실생활에 도움이 되는 정책을 발굴해낸 국토교통부 직원들이 두둑한 포상금을 받았다.

국토교통부는 국민이 체감할 수 있는 주요 성과를 낸 직원에게 특별성과포상금을 지급하는 제도를 처음 도입한 올해 17건을 선정하고, 이들에 대해 지난 3일 포상금을 수여했다.

성과별 최대 3000만원까지 지급할 수 있도록 규정했는데, 외부위원이 참여하는 공적심사위원회(위원장 단국대 공공정책학과 성시경 교수)는 이번 최고 포상금을 1500만원으로 설정했다.

모두의 카드 이용자 500만명을 돌파한 공로로 대도시권광역교통위원회 광역교통경제과 이미래 사무관 등 6명이 선정돼 1500만원을 받았다. 정액형 대중교통비 환급방식(어르신 유형 신설 등)을 도입하고, 발급·가입 절차를 간소화하는 등 이용 편의를 개선해 국민 교통비 부담 완화에 기여했다.

전세사기피해지원단 김현석 사무관 등 4명은 임차보증금의 1/3을 국가가 보장하고, 미리 지급한 뒤 사후정산하는 제도 도입을 통해 피해자의 신속한 회복을 지원한 성과로 1500만원을 수여받았다.

철도운영과 심동휘 사무관 등 7명은 KTX·SRT 교차운행과 예·발매 시스템 통합 등을 통해 철도 좌석 부족 문제를 해소할 수 있는 기반을 마련한 성과를 인정받아 1500만원을 받았다.

새만금에 9조원 규모의 민간투자를 유치한 성장거점정책과 박예슬 사무관 등 3명, 편의점 화물운송 갈등 대응에서 역할을 수행한 물류산업과 이두희 과장 등 3명, 물류업계 유가 위기 대응에 나선 교통서비스정책과 박삼범 사무관 등 6명, 전기차 배터리 리스제를 추진한 자동차정책과 최용관 사무관 등 4명에게는 각 1000만원의 포상금을 수여했다.

주차로봇 규제개선과 건설현장 임금체불 방지, 주택공급체계 정비, 해외투자개발사업 금융지원, 부동산 제도 개선, 건설사고 사망자 감축 등 6건에는 각 500만 원의 포상금이 주어졌다.

이외에도 법인택시 주40시간제 적용지역 재설계, 외국인 토지거래허가구역 지정, 매입임대 신속 공급방안 마련, 조상땅 찾기 민원처리 개선 등 4건에 각 300만원을 포상했다.

김윤덕 장관은 시상식에서 “국민이 체감할 수 있는 성과를 창출한 수상자 여러분께 축하와 감사의 말씀을 드린다”며 “앞으로는 결과 중심의 성과뿐 아니라 도전적인 과제도 포상 대상에 포함해 보다 적극적으로 일할 수 있는 동기를 부여하고, 이를 통해 국가와 국민의 이익 증진에 기여할 수 있도록 지속 노력해 나가겠다”고 강조했다.