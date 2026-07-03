[헤럴드경제=나은정 기자] 경기도 광주의 한 병원에서 선배 간호사들의 ‘태움’에 시달리다 20대 간호사가 숨진 사건과 관련해 과거 같은 병원에서 근무했던 또 다른 간호사가 유사한 괴롭힘을 당했다며 피해 사실을 증언했다.

3일 MBC 보도에 따르면 지난달 초 세상을 등진 간호사 A씨 사건이 알려진 직후 전직 간호사 B(20대)씨는 문제의 병원에서 입사 직후부터 똑같은 괴롭힘을 당했다고 주장했다.

B씨는 지난 2022년 6월 해당 병원에 입사한 뒤 이른바 ‘태움’이 시작됐다고 주장했다. 태움은 선배 간호사가 후배를 가르친다는 명목으로 폭언과 괴롭힘을 반복하는 간호계의 악습이다.

B씨는 실수를 하면 선배 간호사가 바늘 등 의료기구를 바닥에 일부러 흩뿌린 뒤 이를 모두 치우라고 지시하거나, 인사를 제대로 하지 않았다는 이유로 따로 불러 폭언을 듣는 일이 반복됐다고 했다.

그는 “사과를 하면 죄송하다는 말도 하지 말라고 했고, 진짜 말을 안 하고 있으면 태도가 불량하다고 혼냈다”며 “한 번은 아무것도 하지 말고 그냥 서 있으라는 지시를 받고 근무 끝날 때까지 가만히 서 있어야했다”고 떠올렸다.

B씨는 폭언보다 더 힘들었던 것이 ‘시선 태움’이었다고 털어놨다.

그는 “그냥 계속 째려보는 거다. 어떤 얼굴 표정도 보여주지 않고 그냥 한심하게 바라본다”고 회상했다. 당시의 고통은 일기에 고스란히 남았다. B씨는 자신의 블로그에 “멸시의 눈빛이 쏟아졌다”, “죽었으면 좋겠다”, “죽고 싶다”, “또 울었다” 등의 글을 잇달아 남겼다.

결국 입사한 지 3개월 만에 사직서를 제출했고, 이후 의료계를 떠났다. 그러나 그는 퇴사 후에도 심한 후유증에 시달렸다고 한다.

B씨가 가해자로 지목한 선배 간호사는 최근 숨진 A씨가 생전에 직장 내 괴롭힘 가해자로 지목했던 인물과 2명이 겹치는 것으로 전해졌다.

그는 A씨의 사연을 접한 뒤 죄책감을 느껴 제보하게 됐다면서 “제가 퇴사한 뒤 A씨가 입사한 것 같더라. 당시 내가 퇴사 사유에 ‘직장 내 괴롭힘’이라는 한 줄만 적었더라도 뭔가 조금이라도 달라졌을까 싶다”고 안타까워 했다.

한편 3년 전 간호사가 된 A씨는 첫 근무를 시작한 직후부터 선배들로부터 ‘태움’을 당하다 지난달 초 스스로 생을 마감했다. A씨는 동료들이 있는 자리에서 “자살할 때까지 태울 수 있다”는 폭언에 시달리고 인사를 무시당하는 등의 괴롭힘을 당한 것으로 파악됐다.

결국 지난해 4월 퇴사를 선택한 뒤 고용노동부에 직장 내 괴롭힘을 신고했지만 가해자로 지목한 3명 가운데 1명에 대해서만 괴롭힘이 인정됐다. 그마저도 병원은 ‘훈계’ 처분만 내렸고, 나머지 가해자들이 모두 그대로 일을 하고 있다는 소식에 A씨는 결국 세상을 등졌다.