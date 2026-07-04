정수센터·수도꼭지 등 5400여 건 수질검사 결과 공개 노후 수도관 정비 등 깨끗한 수돗물 공급 위한 관리 무료 수질검사·우리동네 수도꼭지 수질정보까지

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 ‘2025 아리수 품질보고서’를 발간하고 수돗물 안전성을 시민에게 공개했다. 지난 1년간 정수센터부터 가정 수도꼭지, 공공도서관 등 다중이용시설까지 5400여 건의 수질검사를 실시한 결과, 모든 검사 대상에서 먹는물 수질기준을 충족한 것으로 나타났다.

매년 발간되는 아리수 품질보고서는 수질검사 결과부터 공급망 관리 성과까지 아리수의 안전성을 전 과정에 걸쳐 시민 눈높이에 맞게 공개하는 보고서로, 올해는 시민이 수질관리 현황을 보다 쉽게 파악할 수 있도록 정보 공개 방식을 더욱 세분화했다.

이를 위해 수질검사 결과를 생산(정수센터)·공급(수도꼭지)·다중이용시설(공공도서관 등) 3개 분야로 나눠 공개했다. 그 결과 거주시설 내 수도꼭지 5208건, 노후배수관 지역 192건, 공공도서관 25곳 등 모든 검사 대상이 먹는물 수질기준에 적합한 것으로 나타났다.

또한 생산된 아리수의 품질을 수도꼭지까지 안정적으로 유지하기 위한 공급망 관리 성과도 담았다. 지난해 수도관 783㎞를 세척하고 노후 수도관 1만3271㎞(정비율 99.9%)와 옥내급수관 교체를 추진하는 등 생산 이후 공급 과정 전반의 관리 현황과 성과를 소개했다.

아울러 보고서에는 시민이 일상에서 바로 활용할 수 있는 정보도 담았다. 무료 수질검사 신청 방법, 우리 동네 수도꼭지 수질정보 확인 방법, 아리수를 안전하고 맛있게 마시는 방법 등을 수록해 정보 접근성을 높였다.

한편, 시는 정수 수질검사 항목을 기존 357개에서 362개로 확대하고 대표 수도꼭지 수질정보 공개를 강화하는 등 시민이 직접 확인할 수 있는 수질정보를 넓혀가고 있다. 이러한 정보 공개 확대 기조에 맞춰 앞으로도 변화하는 수질관리 정책과 성과를 품질보고서에 충실히 담아 시민과의 정보 공유를 더욱 강화해 나갈 계획이다.

서울시는 여름철 폭염과 집중호우에 대비해 6월부터 아리수 종합대책 시행에 들어갔다. 수온 상승에 따른 소형생물 발생에 대비해 원수부터 정수처리 공정, 배수지까지 365일 상시 모니터링을 실시하고 있다.

주용태 서울아리수본부장은 “앞으로도 아리수의 수질과 관리 현황을 시민이 쉽게 확인하고 안심하고 이용할 수 있도록 정보 제공을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.