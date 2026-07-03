[헤럴드경제=문영규 기자] 더불어민주당 최민희 의원이 2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 홍명보 전 축구대표팀 감독을 향해 국회 출석을 요구했다.

최민희 의원은 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “홍명보 전 감독은 국민께 월드컵 결과를 설명할 의무가 있다”며 “출국이 도피가 아니라 믿는다”고 강조했다.

그는 “국회가 출석을 요구하면 반드시 나와주기 바란다”며 청문회 개최 시 참석할 것을 당부했다.

정치권에선 이번 월드컵 부진을 계기로 축구협회 등 전반에 대한 청문회 추진 목소리가 나오고 있다. 국회 문화체육관광위원회는 국민적 관심을 고려, 청문회에 정몽규 대한축구협회장과 홍 전 감독 등을 증인으로 부를 것이란 관측도 나온다.

이런 가운데 홍명보 전 감독은 귀국 이틀 만인 전날 미국으로 출국했다.

인천국제공항을 통해 미국 로스앤젤레스로 출국한 그는 청문회 참석 등과 관련해 “귀국 날짜는 어떻게 될 지 모른다”고 답했다고 MBC는 전했다.

그는 “제가 할 이야기는 있지만 언젠가는 이야기가 잘 나올 것”이라며 내부 불화설에 대해서도 “선수들 전체적으로 내분은 없었다”고 일축했다.