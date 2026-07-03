최신 콘셉트 ‘리테일 넥스트’ 적용 차량 인도 고객 위한 ‘핸드오버존’ 마련

[헤럴드경제=고은결 기자] BMW 공식 딜러사 삼천리 모터스는 안산 전시장을 리뉴얼 오픈했다고 3일 밝혔다.

연면적 약 1168㎡ 규모의 전시장에 BMW 그룹의 최신 리테일 콘셉트인 ‘리테일 넥스트(Retail Next)’를 적용해 고객 중심의 리테일 공간으로 새롭게 단장했다.

BMW 안산 전시장은 차량 전시부터 상담, 출고까지 이어지는 고객의 구매 여정을 반영해 동선과 공간 구성을 최적화했다.

1층에는 차량을 인도받는 고객만을 위한 ‘핸드오버 존’을 별도로 마련했다. 또한 전시장에는 다양한 BMW 모델과 함께 BMW 라이프스타일 및 컬렉션 제품을 만나볼 수 있는 전용 공간도 조성했다.

안산 전시장은 리뉴얼 오픈을 기념해 안산 지역 일대 아파트 및 건물에서 엘리베이터 모니터 등의 디지털 매체를 활용한 광고 캠페인을 진행한다.

이번 캠페인은 새롭게 단장한 전시장을 보다 많은 고객에게 알리고 브랜드 경험 기회를 확대하기 위해 마련됐다. 광고를 통해 전시장을 방문한 고객에게는 BMW 기념품을 선착순 증정하며 준비된 사은품이 모두 소진될 경우 이벤트는 조기 종료될 수 있다.

한편 삼천리 모터스는 삼천리그룹 생활문화 사업의 핵심 축인 자동차 딜러 사업을 담당하며 청주·천안·세종 등 충청권과 동탄·안양·안산 등 수도권 주요 거점에서 BMW 신차 전시장과 서비스센터, BMW 공식 인증 중고차(BPS) 전시장을 운영하고 있다.