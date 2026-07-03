[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회(회장 우희종)는 지난 1일 과천 본관 문화공감홀에서 한국농어촌희망재단(이사장 박상희)과 함께 지역사회 아동공백 해소와 사회공헌을 위한 ‘2026년 대학생 봉사자 연계 아동돌봄 지원사업 발대식’을 개최했다고 밝혔다.

이날 발대식은 양 기관 관계자와 대학생 등 40여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 지난 겨울학기 동안 우수한 활동을 펼친 우수 봉사자 5명에 대한 시상식과 소감 발표 시간도 함께 마련됐다.

이 사업은 청소년과 아동, 지역사회가 함께 상생하는 선순환 구조를 만들기 위해 마련됐다. 마사회가 주최하고 한국농어촌희망재단이 수행한다. 올 한 해 동안 여름방학 25명, 겨울방학 27명 등 총 52명의 대학생을 선발해 지속적으로 지역사회 아동돌봄 환경을 지원해 나갈 계획이다.

이번 여름방학 기간 동안 활동할 총 25명의 대학생 봉사자들은 서울 및 경기권 소재 지역아동센터에 배치돼 지역 밀착형 아동돌봄 활동을 전개한다. 이들은 총 100시간 이상 동안 아이들의 기초 학습 지도와 정서 지원 멘토링 등을 전담하게 되며, 활동 수료 후에는 130만 원의 장학금을 지원받는다.

마사회 우희종 회장은 “봉사자들의 성실한 활동이 지역 아이들에게는 꿈과 희망을 주고, 청년들에게는 나눔의 진정한 가치를 배우는 성장의 기회가 되기를 바란다”며 “앞으로도 청년들이 지역사회와 소통하며 상생의 가치를 실현할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.