북미 최대 서브컬처 행사에 단독 부스 게임 시연·개발진 토크·드로잉쇼 진행

[헤럴드경제=박혜림 기자] 스마일게이트가 북미 이용자들에게 서브컬처 신작 ‘카오스 제로 나이트메어’와 ‘미래시: 보이지 않는 미래’를 선보인다. 게임 시연과 개발진 토크, 드로잉쇼, 한정 굿즈 등 체험형 프로그램을 앞세워 현지 팬들과의 접점을 넓힌다는 계획이다.

스마일게이트는 2일(현지시간)부터 나흘간 미국 로스앤젤레스 LA 컨벤션센터에서 열리는 ‘2026 애니메 엑스포’에 두 게임의 단독 부스를 연다고 3일 밝혔다.

애니메 엑스포는 북미 최대 규모의 서브컬처 행사다. ‘미래시’ 부스는 행사장 웨스트 홀에 마련됐다. 방문객이 게임을 직접 플레이할 수 있는 시연 공간을 비롯해 4면 LED 체험존과 360도 포토존 등으로 구성됐다.

행사 기간 부스 스테이지에서는 개발진과 유명 일러스트레이터가 참여하는 프로그램이 이어진다. 4일 오전에는 개발사 컨트롤나인의 권세웅 대표 겸 크리에이티브 디렉터, 조순구 PD, 김형섭 AD가 참여하는 ‘데브 토크’가 열린다. 개발진은 게임의 제작 과정과 개발 방향을 소개할 예정이다.

2일부터 4일까지 진행되는 드로잉쇼에는 레이큐, 카로리, 루카 등 일러스트레이터가 참여한다. 레이큐는 4일 저녁 별도 패널 세션에도 참석해 김형섭 AD와 함께 라이브 드로잉을 선보인다. 부스 이벤트 참가자에게는 미래시 테마의 ‘핫피’ 등 한정 굿즈가 제공된다.

‘카오스 제로 나이트메어’ 부스는 사우스 홀 앞 로비에 들어섰다. 게임 속 공간인 ‘나이트메어 호’와 전투 무대 ‘카오스’를 구현해 방문객이 게임 세계관을 직접 체험할 수 있도록 꾸몄다.

핵심 전투 요소인 카드를 실물 굿즈로 모을 수 있는 이벤트도 진행된다. 모든 카드를 수집한 방문객에게는 추첨을 통해 24K 골드 카드를 증정한다.

카제나가 북미에서 오프라인 행사를 여는 것은 이번이 처음이다. 김형석 PD와 소수빈 AD 등 주요 개발진은 현장에서 이용자들과 포토타임과 사인회를 진행한다.

3일 저녁 열리는 패널 세션에는 김형석 PD, 소수빈 AD, 류한경 AD가 참석한다. 이들은 2D 애니메이션 게임의 현재와 향후 방향을 주제로 이용자들과 소통하고 카제나의 개발 과정도 소개할 예정이다.

스마일게이트의 애니메 엑스포 참가 프로그램과 부스 운영 정보는 공식 브랜드 사이트에서 확인할 수 있다.

한편 스마일게이트는 지난달 24일 미래시 사전예약 페이지를 오픈했다. 미래시는 ‘승리의 여신: 니케’, ‘세븐나이츠2’ 등의 핵심 개발진이 모여 설립한 컨트롤나인의 신작으로, PC·모바일 등 크로스 플랫폼으로 출시할 예정이다. 특히 승리의 여신: 니케 등 다수의 서브컬처 게임 개발에 참여했던 김형섭(혈라) 일러스트레이터가 아트 디렉터를 맡아 주목을 받고 있다.