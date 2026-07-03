[헤럴드경제=민성기 기자] 모리야스 하지메 일본 축구대표팀 감독이 홍명보 전 한국축구대표팀 감독을 감쌌다.

모리야스 감독은 2일(한국시각) 귀국 후 열린 기자회견서 홍명보 감독에 대한 질문에 그는 “한국의 내부 상황을 모두 알고 있는 것은 아니기 때문에 쉽게 이야기할 수 있는 부분은 많지 않다”고 전제한 뒤 “홍명보 감독과는 개인적으로 만나 이야기를 나눴고, 동아시안컵에서도 서로 상대했다. 라이벌이면서도 친구로 교류하고 있는 관계”라고 말했다.

이어 “홍 감독이 역대 최악이라고는 생각하지 않는다. 국가를 위해 몸을 아끼지 않고 싸웠고, 결과를 내기 위해 최선을 다했다고 본다”며 “결국 모든 평가는 결과론이다. 지금까지 해온 모든 일이 잘못됐다고 생각하지 않는다”고 덧붙였다.

특히 모리야스 감독은 “한국의 축구 관계자들도 모두 열심히 하고 있다고 생각한다”며 “좋은 점도 많이 보도해 주셨으면 한다”고 말했다.

홍명보 감독이 이끌던 한국은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 1승2패(승점 3)를 기록, 조 3위로 32강 진출에 실패했다. 이후 홍명보 감독은 현지에서 사퇴를 선언한 뒤 쓸쓸히 귀국했다.

반면 모리야스 감독이 이끄는 일본은 조별리그를 1승2무(승점 5) 무패 통과하며 32강에 진출했으나 첫 경기서 브라질을 만나 1-2로 졌다.

한편 두 감독은 지난해 7월 한일 수교 60주년을 기념해 대담을 갖고 양국 축구 역사의 발전, 향후 협력 방안 등에 대해 폭넓은 대화를 나눴던 바 있다.

이후 동아시안컵에서 한일전을 통해 맞대결을 펼쳤는데 당시엔 홍명보호 한국이 모리야스호 일본에 0-1로 졌다.