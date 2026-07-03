공식 파트너로…‘치카치카’ 캠페인 테마 부스 7일내 생산된 초신선 맥주 제공…힙합 공연도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 카스가 1일부터 5일까지 대구 두류공원 일대에서 열리는 ‘2026 대구치맥페스티벌’에 공식 맥주 파트너로 참여한다고 밝혔다.

지난 2014년부터 11년째 공식 맥주 파트너로 함께하는 카스는 올해도 ‘치카치카’ 캠페인을 테마로 다양한 프로그램을 선보인다. 메인 무대가 있는 2·28 자유광장에는 대형 ‘카스 라운지’를 비롯해 생맥주 판매존·식음 공간·굿즈존이 마련된다.

생산 후 단 7일 이내 초신선 맥주만 제공하는 ‘카스 프레시 생맥주’도 준비했다. ‘카스 레몬 스퀴즈’·‘카스 제로’ 등 다양한 라인업도 만나볼 수 있다. 피크닉광장에는 5월 리뉴얼 출시한 논알코올 음료 ‘카스 제로’ 전용 부스를 운영한다.

‘카스 브랜드 데이’로 지정된 4일에는 DJ NEO와 함께하는 EDM파티와 리듬파워 멤버 행주·힙합 뮤지션 원슈타인 무대가 펼쳐진다. 맥주를 따르면 닭다리 모양이 드러나는 ‘카스치카피처’를 비롯해 티셔츠·부채·반다나·마그네틱 키링 등 이색 굿즈도 있다.

서혜연 오비맥주 마케팅 부사장은 “축제 개막에 맞춰 생산한 신선한 생맥주를 비롯해 브랜드 데이 공연과 다양한 체험 프로그램을 통해 방문객들에게 카스만의 특별한 경험을 선사하겠다”고 전했다.