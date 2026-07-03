“뭐든지 할 수 있다는 것 보여주겠다” 독립기념일 워싱턴 40도 안팎 폭염 예보 85만발 불꽃놀이·에어쇼…대규모 인파 몰릴 듯

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[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 40도에 육박하는 폭염이 예보된 미국 독립기념일에 워싱턴DC에서 열리는 건국 250주년 기념행사에서 장시간 연설을 하겠다고 예고했다.

2일(현지시간) 미국 국립기상청(NWS)에 따르면 워싱턴DC 일대에는 이날부터 4일까지 폭염 경보가 발령됐다.

이날 최고기온은 38도까지 올랐고 3일에는 39도, 미국 독립기념일인 4일에도 39~40도 안팎의 폭염이 이어질 것으로 예보됐다.

트럼프 행정부 산하 건국 250주년 기념 조직인 ‘프리덤 250’에 따르면 트럼프 대통령은 4일 오후 9시 45분께 워싱턴DC 내셔널몰에서 열리는 기념행사에 참석해 기조연설에 나설 예정이다.

트럼프 대통령은 전날 노스다코타주 연설에서 “7월 4일 기온이 화씨 107도(섭씨 약 41.7도)까지 오를 텐데, 내가 무엇이든 할 수 있다는 것을 보여주기 위해 아주 긴 연설을 할 것”이라고 말했다.

올해 80세인 트럼프 대통령이 기록적인 폭염 속에서도 장시간 연설을 예고한 것은 자신의 건강과 체력을 과시하려는 의도가 담긴 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 평소에도 한 시간 이상 연설을 이어가는 경우가 적지 않아 이날 연설이 얼마나 길어질지도 관심을 끌고 있다.

행사는 링컨기념관과 워싱턴기념탑 사이 내셔널몰에서 열리는 ‘미국에 바치는 헌사’를 중심으로 진행된다.

공군 편대비행과 에어쇼, 군악대 및 의장대 공연에 이어 트럼프 대통령의 연설이 예정돼 있으며, 오후 10시 30분부터는 대규모 불꽃놀이가 시작된다.

주최 측은 약 85만발의 폭죽을 40분 동안 발사해 기네스 세계기록 경신에도 도전할 계획이다.

트럼프 대통령은 앞서 이번 행사를 ‘트럼프 집회’라고 부르며 “절대 놓치고 싶지 않은 연설이 될 것”이라고 홍보한 바 있다.

다만 미국 언론은 기록적인 폭염 속에 수십만 명이 행사장을 찾을 것으로 예상되면서 온열질환과 안전사고 우려도 커지고 있다고 전했다.