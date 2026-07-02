선친 유지 받들어 산업기반 발전기금 기부 결단 중흥그룹, 고 정창선회장 시절부터 지역환원 앞장

[헤럴드경제(나주)=서인주 기자] 정원주 중흥그룹 회장이 전남광주통합특별시 AI 반도체 메가 프로젝트 마중물로 발전기금을 기부하겠다고 공식 선언했다.

정원주 회장은 2일 나주 한국에너지공대 대강당에서 남도일보·광주MBC가 공동주최한 ‘대도약의 시대, 미래 비전 선포식’에서 고(故) 정창선 창업 회장의 유지를 받들어 기부에 나서겠다는 의사를 공식화했다.

정 회장은 “아버님께서 영면하신 지 얼마 되지 않으셨지만 광주 사랑, 호남 사랑에 대한 열정이 크셨다. 먼 곳에서 잘 지켜보고 계실 것”이라며 “민형배 전남광주통합특별시장, 송형곤 통합특별시의회 의장과 상의해 발전기금을 만들어 꼭 기부하겠다”고 말했다.

중흥그룹은 고 정창선 창업 회장 시절부터 지역 환원 사업에 앞장서왔다.

2010년 광주FC 창단 때부터 매년 후원금을 전달하며 지역 스포츠 문화 발전을 뒷받침했고, 2012년에는 중흥장학회를 설립해 매년 광주·전남 학생들에게 장학금을 지원해왔다.

미래 기술패권주의 시대에 앞서 나가려면 과학기술 인재를 키워야 한다며 카이스트 평택 브레인시티 반도체 연구센터 발전기금으로 300억 원을 쾌척하는 등 인재 육성 행보도 이어왔다.

고 정 창업 회장은 생전에 “비록 큰 금액은 아니지만 학생들이 미래를 설계하는 데 작은 밑거름이 되길 바란다”며 “훌륭하게 성장해 우리 사회에 꼭 필요한 인재로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.